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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 сентября 2021 в России и мире

7:20:219/12/2021Фото: pixabay.com
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 12 сентября 2021 года.

Сегодня всемирный день журавля

• День танкиста
• День виртуальной бутылки
• День семейного общения
• День заглядывания в окна
• Международный день вязания крючком (International Crochet Day)
• Праздник перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского
• День памяти жертв фашизма (Remembrance Day for Victims of Fascism)
• День джипера
• Всемирный день журавля (World Crane Day)
• Собор Нижегородских святых
• День садовода и огородника в Приморском крае
• День осознанности (Mindfulness Day)
• День памяти преподобного Христофора Римлянина
• День подразделений МВД РФ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите
• День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединённых Наций (United Nations Day for South-South Cooperation)
• Собор Сербских святителей
• День семьи - Казахстан
• День «Обнимите свою собаку» (National Hug Your Hound Day) - США
• День кофе - Коста-Рика
• День шоколадно-молочного коктейля (National Chocolate Milkshake Day) - США
• День дедушек и бабушек (National Grandparents Day) - США, Канада
• День памяти домашних животных (National Pet Memorial Day) - США
• День бабушки и дедушки (Vanavanemate paev) - Эстония
• День отца (Tevo diena) - Латвия
• День борьбы с мошенничеством в здравоохранении (National Report Medicare Fraud Day) - США
• День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности - Украина
• День видеоигр (National Video Games Day) - США
• День женщин-полицейских (National Police Woman Day) - США
• День экологически устойчивого дома (Sustainable House Day) - Австралия
• День бабушки и дедушки (Grandparent`s Day) - Филиппины
• Воздвижение Креста Господня (Хачверац) - Армения
• Образовательное воскресенье (Education Sunday) - Великобритания
• День фьорда (Fjordens Dag) - Дания
• День европейского наследия (European Heritage Days) - Германия
• День защитников (Defenders Day) - США
• День книги «Рухнама» - Туркменистан
• День Родины (Day of the Homeland) - Германия
• День гражданского хакинга (National Day of Civic Hacking) - США
• День поощрения (National Day of Encouragement) - США
• День кино (Cinema Day) - Иран
• Национальный день - Кабо-Верде
• День туркменского бахши - Туркменистан
• День сотрудника органов предварительного следствия - Беларусь
• День народной революции - Эфиопия
• День памяти батальона Святого Патрика (Saint Patrick`s Battalion Remembrance Day) - Мексика
• Именины у Александра, Ивана, Павла, Даниила, Арсения, Саввы, Ефрема, Макария, Григория, Евгении, Елизаветы, Максима, Степана, Петра
• Александр Сытник (Свытник)

Важные события
• 12 сентября 1485 года в состав Московского государства вошло Тверское княжество
• 12 сентября 1698 года основан город Таганрог
• 12 сентября 1898 года состоялось открытие Киевского политехнического института (КПИ)
• 12 сентября 1958 года успешно прошла испытания первая интегральная схема
• 12 сентября 1959 года осуществлен запуск советской автоматической межпланетной станции «Луна-2»

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

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