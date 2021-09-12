С Международным днем памяти жертв фашизма важные открытки для каждого 12 сентября

Без боли вспоминать непросто
О днях ужасных Холокоста,
И здесь не может быть сомненья —
Нет оправданья преступленьям.
Злодейства зверского деянья
Весь мир не в силах позабыть;
И эхо страшного страданья
Тысячелетья будет жить.
Мы люди, ими быть не просто,
Мы слишком слепо слушаем вождей,
Могли бы лучше жить гораздо,
Но в жизни мы играем в палачей.
Мы сами убиваем своё счастье,
Пусть неосознанно, но мы враги себя,
И что же это? Дикое напастье?
Иль всё же человеческое я?
Сегодня в этот скорбный день
Мы вспомним всех жертв фашизма,
Тех, кто в концлагерях погиб,
Помянем и детей, и взрослых,
Они прошли ад на земле
И испытали страха море,
Помолимся, чтоб никогда
Не повторилось это горе!
Источник: pozdravok.ru