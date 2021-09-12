Погода в Бердске 12 сентября 2021 года: как долго будут идти дожди?

12 сентября в Бердске продолжится дождливая погода. Так, с утра температура воздуха составит всего +9 градусов тепла, к обеду потеплеет до +14 градусов, а вместе с этим наступит прояснение и ненадолго выглянет солнце. К вечеру снова начнется дождь, и температура снизится до +13 градусов. Ветер подует юго-западный с порывами до 6,2 м/с. Относительная влажность воздуха составит 60%.
12 сентября по народному календарю отмечается день Александра Сытника.
Сытником Александров день назвали за то, что в этот период было принято устраивать богатые пиры, собирать гостей, накрывать богатые столы в честь уходящего лета и наступающей осени. На стол обязательно ставили ячменную кашу на молоке - сытную, как ее называли раньше. В этот день данную кашу подслащивали сытой, медовой водой из меда свежего взятку. И, конечно, подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая. Не случайно в народе говорили: "Сытно с хлебом жить".
По поверью, для хорошего урожая в следующем году нужно взять по одному колоса ячменя, льна, овса и сплести из них косу, произнося тайные слова.