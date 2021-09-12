Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода в Бердске 12 сентября 2021 года: как долго будут идти дожди?

6:30:209/12/2021Фото: pixabay.com
0

12 сентября по народному календарю отмечается день Александра Сытника.

В этот период было принято устраивать богатые пиры

12 сентября в Бердске продолжится дождливая погода. Так, с утра температура воздуха составит всего +9 градусов тепла, к обеду потеплеет до +14 градусов, а вместе с этим наступит прояснение и ненадолго выглянет солнце. К вечеру снова начнется дождь, и температура снизится до +13 градусов. Ветер подует юго-западный с порывами до 6,2 м/с. Относительная влажность воздуха составит 60%.

12 сентября по народному календарю отмечается день Александра Сытника.

Сытником Александров день назвали за то, что в этот период было принято устраивать богатые пиры, собирать гостей, накрывать богатые столы в честь уходящего лета и наступающей осени. На стол обязательно ставили ячменную кашу на молоке - сытную, как ее называли раньше. В этот день данную кашу подслащивали сытой, медовой водой из меда свежего взятку. И, конечно, подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая. Не случайно в народе говорили: "Сытно с хлебом жить".

По поверью, для хорошего урожая в следующем году нужно взять по одному колоса ячменя, льна, овса и сплести из них косу, произнося тайные слова.

Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
Новые штрафы за банки с консервами в подвалах РФ
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
«Нужно жить в страхе»: эксперт четко сказал, когда COVID отступит
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Стали известны детали смерти главы МЧС Зиничева
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Действия Путина у гроба Зиничева видели все: появились детали
Как распознать хорошего любовника
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Опаснейший продукт: все покупают, не зная, что он провоцирует рак
Поклон над гробом и беседы с женой: поведение Путина видели все
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
дождьприметы погода в Бердске 12 сентября
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вам погода?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Ее любили годами, не зная правды: вот кем оказалась Ротару
«Общий муж»: интимная тайна сестер Зайцевых, вскрылась правда
Евреи российской эстрады, смотрите, вот их настоящие фамилии
Трагедия «Курска»: водолазы впервые рассказали, кто виноват

Последние новости

Погода в Бердске 12 сентября 2021 года: как долго будут идти дожди?
6:30:20 9/12/2021
Погода в Бердске 12 сентября 2021 года: как долго будут идти дожди?
Какой сегодня церковный праздник 12 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
6:20:57 9/12/2021
Какой сегодня церковный праздник 12 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Пять признаков расстройства личности у вас или у кого-то, кого вы любите: на что обратить серьезное внимание
6:00:59 9/12/2021
Пять признаков расстройства личности у вас или у кого-то, кого вы любите: на что обратить серьезное внимание
Магнитная буря 12 августа 2021 года: как убрать скачки давления метеозависимым к трехдневный космический шторм?
5:45:09 9/12/2021
Магнитная буря 12 августа 2021 года: как убрать скачки давления метеозависимым к трехдневный космический шторм?
Редиска полезна диабетикам: восемь удивительных преимуществ редиса для здоровья плюс рецепты
5:30:14 9/12/2021
Редиска полезна диабетикам: восемь удивительных преимуществ редиса для здоровья плюс рецепты
12 сентября - День озера Байкал: самые великолепные и головокружительные картинки для отправки по WhatsApp
5:05:54 9/12/2021
12 сентября - День озера Байкал: самые великолепные и головокружительные картинки для отправки по WhatsApp
Эксперты назвали уникальнейшие свойства ананаса: почему он должен быть вашем меню - шесть веских причин
5:00:53 9/12/2021
Эксперты назвали уникальнейшие свойства ананаса: почему он должен быть вашем меню - шесть веских причин
Диетологи назвали четыре лучших кулинарных масла для увеличения продолжительности жизни и профилактики старения
4:30:33 9/12/2021
Диетологи назвали четыре лучших кулинарных масла для увеличения продолжительности жизни и профилактики старения
Когда обрезать яблони - ключевое время до сбора урожая яблок: а что с обрезкой?
4:00:38 9/12/2021
Когда обрезать яблони - ключевое время до сбора урожая яблок: а что с обрезкой?
Почему болят ноги? Основные предупреждающие признаки 4 типов тромбов: в чем опасность каждого
3:30:45 9/12/2021
Почему болят ноги? Основные предупреждающие признаки 4 типов тромбов: в чем опасность каждого