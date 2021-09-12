На эти 10 компромиссов никогда нельзя идти в отношениях - неважно какие

Серьезные отношения в конечном итоге означают слияние двух жизней в одну. И когда это произойдет, вам обоим неизбежно придется пойти на какие-то компромиссы. Есть мелочи, например, какое арахисовое масло купить, бросить белье в корзину или прямо в машину и куда поехать в отпуск. Эти вещи используются в повседневной жизни, и небольшая гибкость имеет большое значение.
Затем идут более серьезные компромиссы, к которым нельзя относиться легкомысленно. На самом деле, есть определенные компромиссы, которые могут заставить вас усомниться в том, чтобы оставаться в отношениях, пишет yourtango.com.
Помимо вашего здоровья и безопасности (которые, разумеется, ни в коем случае нельзя ставить под угрозу), вот еще 10 тонких, но важных компромиссов, на которые вы никогда не должны идти, как бы сильно вы ни любили своего партнера.
1. Ваши мечты и цели.
Когда вы молоды, вам нужно добиваться поставленных целей с энтузиазмом и энергией. «Если ваша цель - стать инженером, и у вас есть отличная возможность трудоустройства в городе, вдали от вашего партнера, вы обязательно должны ею воспользоваться», - говорит Алли Оуэн , коуч по личной жизни, специализирующийся на отношениях. «Если этот партнер зрелый и уважительный, он / она будет уважать ваши цели и поддерживать вас в их достижении». Если вы отказываетесь от своих мечтаний ради других, вы можете впоследствии обидеться на них.
2. Ваши ценности.
Это то, кем вы являетесь в самой своей душе. Если ты не сильно пьешь , но ваш партнер , и это отрицательно влияет на ваши отношения, можно поставить ему ультиматум. Оуэн говорит, что ваш партнер должен уважать ваши главные жизненные приоритеты - будь то здоровье, семья или карьера - и желать быть лучше не только для вас, но и для вас. «Если вы всегда мечтали выйти замуж за человека определенной веры или религии, подождите, пока не найдете этого человека».
3. Ваш образ жизни.
Допустим, вы всегда хотели как минимум двоих детей и жизнь в пригороде, но ваш партнер не хочет детей и предпочитает жить в городе. Жизнь, которую вы хотите, может показаться вашему партнеру удушающей, и вы не можете пойти на компромисс, если один из вас не станет несчастным. Лучшее, что можно сделать, - это перестать продлевать неизбежное и прекратить отношения. Нет смысла терять чье-то время, если ваше видение жизни не совпадает.
4. Ваша семья и друзья.
Остерегайтесь любого партнера, который пытается помешать вам видеться с семьей и друзьями. Это нормально - видеть меньше их, потому что теперь вы проводите больше времени со своим партнером, и хотя некоторая собственническая принадлежность может заставить вас чувствовать себя желанным и особенным вначале, это также может быть красным флажком для вещей, которые появятся позже в отношениях.
Как пишет Кристен Фуллер, доктор медицинских наук, здоровая дружба может помочь вам наладить более здоровые отношения и в целом стать более здоровыми. «Исследования показали, что пожилые люди с друзьями с большей вероятностью будут жить более здоровой и счастливой жизнью, чем те, у кого не так много близких друзей».
5. Ваша самооценка.
Мы все должны ожидать, что наши близкие будут относиться к нам с любовью и уважением. Наши партнеры должны поддерживать нас в хорошие и плохие времена и не должны заставлять нас думать о себе плохо. Не принимайте словесные (или, конечно, физические) оскорбления в ваших отношениях. Нездоровое общение может серьезно подорвать вашу самооценку.
6. Ваша сексуальная жизнь.
Если вы и ваш партнер согласны с важностью как физической, так и эмоциональной близости, тогда все в порядке. Но если вы не согласны с относительной важностью секса и ваши потребности не удовлетворяются в спальне, со временем это только усложнится и, вероятно, в конечном итоге вызовет раскол или вызовет недовольство , - говорит доктор Марк Уайт в недавнем посте для Psychology Today . Сексуальные проблемы, которые не решаются на раннем этапе, также могут привести к еще меньшему количеству секса и возможной неверности в будущем.
7. Ваши принципы.
Вы можете даже не осознавать, что делаете это. Эксперт по взаимоотношениям Крис Армстронг говорит, что мужчины и женщины часто уступают желанию своего партнера иметь возможность писать или флиртовать с другими. «За разговором обычно следуют такие фразы, как:« Они все еще возвращаются ко мне домой »или« Он / он просто дружит ». Флирт - это признак того, что вашему партнеру нужен кто-то другой, чтобы удовлетворить любую часть его потребностей ... что может быть даже просто их эго. Не терпите этого, если вы действительно не согласны с этим.
8. Какой тип отношений вы хотите.
По словам Рори Сассун, профессионального сваха и генерального директора Platinum Poire, ваш партнер никогда не должен заставлять вас делать то, чего вы не хотите делать . "Например:
Открытые отношения, секс втроем или что-то еще, что доставляет вам дискомфорт в отношениях. Приглашение другого человека в ваши отношения - важное решение, которое может вызвать ревность, когда вы хотите укрепить свою интимную связь ».
9. Ваша потребность в общении.
«Он / она, наверное, просто очень занят», «Он / она не любит разговаривать по телефону». Коммуникационная совместимость важнее, чем многие думают, когда дело касается отношений.
Если вам действительно нужно часто разговаривать со своим партнером, и кажется, что он игнорирует или предпочитает только текстовые сообщения, это может вызвать проблемы с общением в будущем, особенно с большими проблемами. Мы часто используем менее последовательное общение, чем нам нужно, извиняясь перед нашими партнерами. Правда в том, что ты либо в приоритете, либо нет.
10. Ваша финансовая безопасность.
В наши дни важно контролировать свои финансы, если вы планируете купить дом, взять ссуду или мечтаете рано выйти на пенсию. И плохая кредитоспособность вашего партнера или его привычки в расходах могут в конечном итоге повлиять на вас. «Если в финансовом отношении они берут у вас деньги и не вносят свой вклад в расходы, здесь нечего идти на компромисс. Они должны остановиться », - говорит Сассун.
Если вам кажется, что вы постоянно оплачиваете счет и бездельничаете, лучше всего держать свои счета и финансы отдельно и планировать очень недорогие свидания, пока они не соберут вместе свои финансы.