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Почему болят ноги? Основные предупреждающие признаки 4 типов тромбов: в чем опасность каждого

3:30:459/12/2021Фото: pxhere.com
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Сгустки крови могут образовываться в венах, которые не работают должным образом из-за изменений кровотока и растяжения стенок вены.

ноги, дорога
Боль в ногах может быть связана с тяжелой тренировкой, но они также могут быть индикатором более серьезной проблемы со здоровьем, такой как заболевание вен или образование тромбов

Больные ноги часто принимают за плохое состояние суставов, перенапряжение или общий мышечный износ ... но они могут быть признаком тромбов. Вот основные предупреждающие признаки тромбов.

Боль в ногах может быть связана с тяжелой тренировкой, но они также могут быть индикатором более серьезной проблемы со здоровьем, такой как заболевание вен или образование тромбов. Мы побеседовали с профессором Марком Уайтли, ведущим консультантом по венозному хирургу и основателем клиники Уайтли ( www.thewhiteleyclinic.co.uk ), чтобы узнать основные предупреждающие знаки о сгустках крови, пишет express.co.uk.

Заболевание вен - распространенное заболевание, которое возникает, когда вены и клапаны вен ног не работают эффективно - это может вызвать варикозное расширение вен или скрытое варикозное расширение вен.

Сгустки крови могут образовываться в венах, которые не работают должным образом из-за изменений кровотока и растяжения стенок вены.

Профессор Уайтли сказал: «Такой сгусток венозной крови может блокировать вены на ноге (тромбоз поверхностных вен - СВТ или тромбоз глубоких вен - ТГВ) или может отлетать, вызывая потенциально фатальную тромбоэмболию легочной артерии (сгусток в легкие)».

Предупреждающие признаки тромбов

Симптомы тромбов могут различаться в зависимости от их местоположения в организме, полностью ли они блокируют сосуд или только частично, а также отламываются ли они и превращаются в эмболию.
Сгустки артериальной крови

Профессор Уайтли сказал: «В артериях сгустки крови широко известны и вызывают инсульты, сердечные приступы и мертвые ноги.

«К счастью, сгустки артериальной крови встречаются довольно редко. Однако в ваших венах признаки и симптомы могут быть гораздо более незаметными, и заболевание вен встречается гораздо чаще.

Тромбоз глубоких вен

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) обычно проявляется опухшей и болезненной ногой.

Профессор Уайтли сказал: «Если сгусток находится ниже по ноге, это может быть связано только с теленком, и это часто ошибочно принимают за спазм.

«Если сгусток находится в бедренных венах или тазу, то вся нога может быть опухшей и болезненной.

«Если есть какие-либо предположения о тромбозе глубоких вен, разумно пройти сканирование, чтобы убедиться в этом».

Легочная эмболия

По словам профессора Уайтли, легочная эмболия обычно проявляется внезапным сухим кашлем и ощущением одышки.

Он объяснил: «Если это очень серьезно, пациенты могут немного откашляться с кровью и почувствовать себя очень плохо из-за очень низкого кровяного давления.

«Однако гораздо чаще пациенты просто ощущают одышку и имеют постоянный кашель.

«Часто при вдохе может также наблюдаться острая боль в груди в определенных областях».

Любое предположение о легочной эмболии следует срочно расследовать.

Тромбоз поверхностных вен

Тромбоз поверхностных вен или флебит проявляется в виде воспаленной твердой шишки в ноге.

Профессор Уайтли сказал: «Если вена находится у поверхности и достаточно велика, она может ощущаться как длинная тонкая колбаса, а кожица поверх нее может быть очень красной.

«Если он находится в икре или бедре и в пределах 5-7 см от соединения с глубокой веной, есть вероятность, что он может попасть в глубокие вены, и вероятность развития тромбоэмболии легочной артерии составляет один процент.

«С 2012 года в международных рекомендациях говорится, что любой, у кого есть СВТ, должен быть направлен на дуплексное ультразвуковое исследование вен и при необходимости антикоагулянтную терапию».

Можете ли вы снизить риск образования тромбов?

Есть много способов улучшить кровообращение и снизить риск венозных заболеваний и образования тромбов.

Работая дома или в офисе, важно не только делать регулярные перерывы и двигаться, но и следить за тем, чтобы сидеть в правильном положении, чтобы улучшить кровообращение.

Профессор Уайтли сказал: «Это может показаться простым, но попробуйте подложить подушки или подставку для ног под ноги, чтобы держать их в приподнятом положении во время работы из дома, поскольку это поможет улучшить венозное кровообращение.

«Поднимая ноги, пока вы сидите неподвижно, вы стимулируете приток крови к сердцу и снижаете риск образования венозных тромбов и отека лодыжек.

«Однако подъем хорош только в том случае, если вы также регулярно занимаетесь спортом, особенно в холодные месяцы, чтобы улучшить кровоток и согреться.

«Простая прогулка на свежем воздухе или выполнение плана тренировок дома может помочь улучшить настроение, а также улучшить кровообращение.

«Кроме того, я рекомендую вам попробовать это полезное упражнение для увеличения кровотока в мышцах ног - каждые полчаса вставайте и качайте икры, неоднократно вставая на пальцы ног в течение 60 секунд».

Простые изменения образа жизни, чтобы снизить риск венозных заболеваний и образования тромбов.

Хотя ваши шансы на развитие варикозного расширения вен или скрытого варикозного расширения вен в значительной степени зависят от генов, которые дали вам ваши мать и отец, есть много способов помочь снизить риск развития осложнений венозной болезни и венозных тромбов.

Профессор Уайтли сказал: «Самые эффективные и очевидные способы помочь - это оставаться в форме и активным, придерживаться здоровой диеты и регулярно двигаться.

«Кроме того, эффективное лечение варикозного расширения вен или скрытого варикозного расширения вен снизит риск как венозных заболеваний (усталость и боль в ногах, венозная экзема, коричневые пятна и язвы на ногах), так и сгустков, таких как СВТ и ТГВ».

Эксперт также советует всем носить компрессионные чулки во время дальних перелетов (более четырех часов в воздухе), чтобы снизить риск развития ТГВ за счет ускорения кровотока в венах.

Он добавил: «Также важно следить за тем, чтобы у вас не было обезвоживания, особенно в жаркую погоду, и уменьшите потребление алкоголя и кофеина.

«Алкоголь и кофеин действуют как мочегонные средства, а это означает, что, хотя жидкость принимается, больше выделяется в виде мочи.

«Обезвоживание приводит к сгущению крови, повышая риск образования венозного сгустка».

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