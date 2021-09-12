Почему болят ноги? Основные предупреждающие признаки 4 типов тромбов: в чем опасность каждого

Больные ноги часто принимают за плохое состояние суставов, перенапряжение или общий мышечный износ ... но они могут быть признаком тромбов. Вот основные предупреждающие признаки тромбов.
Боль в ногах может быть связана с тяжелой тренировкой, но они также могут быть индикатором более серьезной проблемы со здоровьем, такой как заболевание вен или образование тромбов. Мы побеседовали с профессором Марком Уайтли, ведущим консультантом по венозному хирургу и основателем клиники Уайтли ( www.thewhiteleyclinic.co.uk ), чтобы узнать основные предупреждающие знаки о сгустках крови, пишет express.co.uk.
Заболевание вен - распространенное заболевание, которое возникает, когда вены и клапаны вен ног не работают эффективно - это может вызвать варикозное расширение вен или скрытое варикозное расширение вен.
Сгустки крови могут образовываться в венах, которые не работают должным образом из-за изменений кровотока и растяжения стенок вены.
Профессор Уайтли сказал: «Такой сгусток венозной крови может блокировать вены на ноге (тромбоз поверхностных вен - СВТ или тромбоз глубоких вен - ТГВ) или может отлетать, вызывая потенциально фатальную тромбоэмболию легочной артерии (сгусток в легкие)».
Предупреждающие признаки тромбов
Симптомы тромбов могут различаться в зависимости от их местоположения в организме, полностью ли они блокируют сосуд или только частично, а также отламываются ли они и превращаются в эмболию.
Сгустки артериальной крови
Профессор Уайтли сказал: «В артериях сгустки крови широко известны и вызывают инсульты, сердечные приступы и мертвые ноги.
«К счастью, сгустки артериальной крови встречаются довольно редко. Однако в ваших венах признаки и симптомы могут быть гораздо более незаметными, и заболевание вен встречается гораздо чаще.
Тромбоз глубоких вен
Тромбоз глубоких вен (ТГВ) обычно проявляется опухшей и болезненной ногой.
Профессор Уайтли сказал: «Если сгусток находится ниже по ноге, это может быть связано только с теленком, и это часто ошибочно принимают за спазм.
«Если сгусток находится в бедренных венах или тазу, то вся нога может быть опухшей и болезненной.
«Если есть какие-либо предположения о тромбозе глубоких вен, разумно пройти сканирование, чтобы убедиться в этом».
Легочная эмболия
По словам профессора Уайтли, легочная эмболия обычно проявляется внезапным сухим кашлем и ощущением одышки.
Он объяснил: «Если это очень серьезно, пациенты могут немного откашляться с кровью и почувствовать себя очень плохо из-за очень низкого кровяного давления.
«Однако гораздо чаще пациенты просто ощущают одышку и имеют постоянный кашель.
«Часто при вдохе может также наблюдаться острая боль в груди в определенных областях».
Любое предположение о легочной эмболии следует срочно расследовать.
Тромбоз поверхностных вен
Тромбоз поверхностных вен или флебит проявляется в виде воспаленной твердой шишки в ноге.
Профессор Уайтли сказал: «Если вена находится у поверхности и достаточно велика, она может ощущаться как длинная тонкая колбаса, а кожица поверх нее может быть очень красной.
«Если он находится в икре или бедре и в пределах 5-7 см от соединения с глубокой веной, есть вероятность, что он может попасть в глубокие вены, и вероятность развития тромбоэмболии легочной артерии составляет один процент.
«С 2012 года в международных рекомендациях говорится, что любой, у кого есть СВТ, должен быть направлен на дуплексное ультразвуковое исследование вен и при необходимости антикоагулянтную терапию».
Можете ли вы снизить риск образования тромбов?
Есть много способов улучшить кровообращение и снизить риск венозных заболеваний и образования тромбов.
Работая дома или в офисе, важно не только делать регулярные перерывы и двигаться, но и следить за тем, чтобы сидеть в правильном положении, чтобы улучшить кровообращение.
Профессор Уайтли сказал: «Это может показаться простым, но попробуйте подложить подушки или подставку для ног под ноги, чтобы держать их в приподнятом положении во время работы из дома, поскольку это поможет улучшить венозное кровообращение.
«Поднимая ноги, пока вы сидите неподвижно, вы стимулируете приток крови к сердцу и снижаете риск образования венозных тромбов и отека лодыжек.
«Однако подъем хорош только в том случае, если вы также регулярно занимаетесь спортом, особенно в холодные месяцы, чтобы улучшить кровоток и согреться.
«Простая прогулка на свежем воздухе или выполнение плана тренировок дома может помочь улучшить настроение, а также улучшить кровообращение.
«Кроме того, я рекомендую вам попробовать это полезное упражнение для увеличения кровотока в мышцах ног - каждые полчаса вставайте и качайте икры, неоднократно вставая на пальцы ног в течение 60 секунд».
Простые изменения образа жизни, чтобы снизить риск венозных заболеваний и образования тромбов.
Хотя ваши шансы на развитие варикозного расширения вен или скрытого варикозного расширения вен в значительной степени зависят от генов, которые дали вам ваши мать и отец, есть много способов помочь снизить риск развития осложнений венозной болезни и венозных тромбов.
Профессор Уайтли сказал: «Самые эффективные и очевидные способы помочь - это оставаться в форме и активным, придерживаться здоровой диеты и регулярно двигаться.
«Кроме того, эффективное лечение варикозного расширения вен или скрытого варикозного расширения вен снизит риск как венозных заболеваний (усталость и боль в ногах, венозная экзема, коричневые пятна и язвы на ногах), так и сгустков, таких как СВТ и ТГВ».
Эксперт также советует всем носить компрессионные чулки во время дальних перелетов (более четырех часов в воздухе), чтобы снизить риск развития ТГВ за счет ускорения кровотока в венах.
Он добавил: «Также важно следить за тем, чтобы у вас не было обезвоживания, особенно в жаркую погоду, и уменьшите потребление алкоголя и кофеина.
«Алкоголь и кофеин действуют как мочегонные средства, а это означает, что, хотя жидкость принимается, больше выделяется в виде мочи.
«Обезвоживание приводит к сгущению крови, повышая риск образования венозного сгустка».