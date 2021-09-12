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Можно ли сегодня, 12 сентября, убираться дома, ходить на кладбище и копать картошку в день великого князя Александра Невского?

10:00:339/12/2021Фото: pixabay.com
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При этом, если есть срочная необходимость, то убираться или копать картошку можно начать после обеда.

Многие христиане задаются вопросом: можно ли сегодня копать картошку

Воскресенье 12 сентября 1721 года, в истории отметился как день Перенесения мощей Святого Александра Невского. Это сделал великий Петр Первый, заключивший Ништадтский мир, который помог окончить Северную войну. Особый день решено отметить перенесением мощей святого в Петербург.

В народе знаменательный день прозвали днем Александра Сытника. В праздник принято накрывать шведский стол, поскольку вчерашний день приходилось соблюдать строгий пост в честь памяти Иоанна Предтечи. На праздник принято ставить на стол перловую кашу, выпекать вкусные пироги и хлеб из собранного урожая зерен.

Многие христиане задаются вопросом: можно ли сегодня убираться, ходить на кладбище и копать картошку?

Священнослужители рекомендуют в праздник оставить все мирские заботы и посвятить день светлому празднику. Тем более, когда событие выпадает на воскресенье. Стоит помнить наставление из Евангелия: Шесть дней посвяти работе и своим делам, а седьмой – суббота – есть день отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему.

При этом, если есть срочная необходимость, то убираться или копать картошку можно начать после обеда. Считается, что в это время уже начинается следующий день.

Если нужно в праздник посетить могилы родных, то это также не возбраняется - запрета на это в Церкви нет. Но, стоит помнить, что сильно унывать сегодня нельзя.

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