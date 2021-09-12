Можно ли 13 сентября работать, убираться и посещать кладбище в праздник положения честного Пояса Пресвятой Богородицы?

Отмечаемый 13 сентября православными верующими светлый праздник положения честного Пояса Богородицы, особый день, отмечаемый как «малый праздник», после Успения Пресвятой Богородицы, который является одним из двунадесятых праздников, важнейших после Пасхи дней в православии.
Знаменитый своими чудесами и исцелениями Пояс – священная часть одежды Божией Матери, которую она носила в земной жизни. Нахождение его на святом теле Девы Марии сделало пояс чудотворным и почитаемым христианами разных религиозных течений.
Этот праздник особо почитается среди православных христиан и отмечается, с соблюдением строгих запретов. При этом на работу, уборку и посещение кладбища, священнослужители не накладывают особого запрета. Если христианин из-за службы вынужден идти на работу или возникают непредвиденные обстоятельства, то это не будет грехом.
Большим грехом станет бездельничанье в святой день. Когда человек не посещает утреннее богослужение, не вспоминает в мыслях Господа и не молится за своих ближних в церковный праздник, а предается праздному безделью, это плохо. Предаваться лени, согласно церковным заповедям, считается большим грехом.