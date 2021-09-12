20 признаков того, что ваш муж больше не любит вас: и скоро бросит вас

«Я всегда буду любить тебя. Но я больше не люблю тебя», - сухо сказал мой теперь уже бывший муж за завтраком.
Я была шокирована. Он только что вернулся из месячной командировки. Я знала, что он вел себя отстраненно и замкнуто, пока его не было, но я не знала, что мой муж разлюбил меня. Сказать, что я почувствовала, будто меня ударили в живот, было бы большим преуменьшением, пишет yourtango.com.
Разрыв любви - одна из тех ужасных частей жизни, о которых мы не хотим думать, пока не почувствуем, что это происходит с нами. Сначала вам может показаться, что вы что-то выдумываете. Но довольно скоро становится ясно, что что-то действительно не так.
"Мой муж все еще любит меня?" вы спрашиваете себя.
Многие из нас рассматривают все это «разрушение любви» как нечто, что люди не могут контролировать, даже когда это случается с нами или с тем, кто нас любит.
Когда отношения, которые когда-то были горячими, постепенно превращаются в нет, мы обычно попадаем в кризисный режим, особенно если мы все еще любим другого человека. Затем, не имея серьезного представления о том, как наладить отношения, мы либо отчаянно пытаемся заставить другого человека снова влюбиться, либо полностью прячем голову в песок.
Мы могли бы даже начать праздно гуглить такие вещи, как «почему мужчины теряют интерес» или «признаки того, что ваш муж не любит вас», фантазируя о том горячем романе, который у нас мог бы быть с кем-то другим. Или мы можем звать своих друзей, чтобы бесконечно анализировать, что, по нашему мнению, он может делать, и зацикливаться на том, что нам следует или не следует с этим делать.
Стереотипно, женщины обычно контролируют, защищают и поддерживают отношения (я пишу это женщинам, хотя эти признаки того, что кто-то разлюбил вас, действительно применимы к любому, независимо от пола).
Если он закрыт от вас, никогда не информирует вас о том, что он делает, не проявляет интереса к вашему благополучию или скрывает что-то от вас, все это указывает на то, что он больше не связан с вашим браком.
Исходя из ужасного, болезненного личного опыта и обширных исследований, вот 20 признаков того, что ваш муж больше не любит вас.
1. Ему нужно много места.
Помните то чувство, что вы не можете насытиться друг другом? Это блаженство постепенно заменяется ощущением, что любимый человек избегает вас или ему внезапно нужно «найти себя».
Он мог пропадать без вести на часы или дни. Вы все еще можете проводить время вместе, но теперь он не поддерживает связь, как раньше. Если вы живете вместе, он может не приходить домой после работы. Если вы привыкли надежно проводить выходные вместе, он начинает строить другие планы.
Сначала у него может быть разумное оправдание вроде «Мне нужно работать допоздна», или «Я действительно устал за свою неделю», или «У меня есть планы сделать X, Y или Z». В конце концов, его извинения за то, что он видел вас реже, кажутся все более и более надуманными. Но какие бы отговорки он ни использовал, общаться с ним становится все труднее и труднее.
Когда он действительно проводит с вами время, он ведет себя так, как будто оказывает вам большое одолжение, что лишь привлекает внимание к тому факту, что между вами что-то не так.
2. Он перестал что-то делать для вас или пассивно-агрессивно совершает, но не выполняет.
Вначале он бегал через огненные кольца, чтобы заставить вас улыбнуться. Но когда мужчина теряет к вам интерес, он становится все более эгоистичным.
Возможно, он перестал приносить вам маленькие подарки или показывать, что ему не все равно. Если он разлюбит вас, по крайней мере, он откажется от вас эмоционально .
3. Он обсуждает ваши отношения в безнадежном, негативном свете.
Мужчины склонны решать проблемы. Если они видят проблему, они начинают ее решать. Это естественно распространяется на отношения с любимыми женщинами.
Преданный мужчина захочет уладить конфликт и уладить отношения с женщиной в своей жизни. Если не считать серьезных смягчающих обстоятельств, если он любит вас, он захочет улучшить отношения между вами.
Иногда этот процесс включает в себя выпустить пар и получить совет по отношениям от друзей. Это нормально.
Когда он разлюбит, его тон сменится с искреннего любопытства, любви и уважения на смиренную, безнадежную жалобу. Он часто начинает задаваться вопросом вслух: «Стоит ли все это того?» и говорить что-то вроде: «Я просто больше не счастлив».
Это тревожные признаки того, что он вас больше не любит и пытается придумать, как исправить ваши отношения или разрушить совместную жизнь.
4. Он потерял интерес к поддержанию связи.
Общение между вами натянуто, нерегулярно и напряженно. Такое ощущение, что в комнате живет слон, над которым никто из вас не властен. Раньше он был кокетливым, болтливым и разговорчивым, теперь он замкнутый и невысокий.
Для кого-то естественно, что кто-то контактирует с вами реже по мере развития ваших отношений. А если вы живете вместе, первые дни постоянных текстов, звонков и контактов, естественно, выравниваются. Но когда кто-то разлюбил вас, они склонны избегать частых контактов с вами.
5. Изменился способ разрешения конфликта.
Когда люди разлюбили друг друга , они справляются с разногласиями иначе, чем раньше.
Все пары не согласны, и у каждого свой конфликтный стиль. Некоторые люди дерутся, как кошки и собаки, но примирение настолько страстное, что энергия воссоединения высасывает весь кислород из комнаты. Другие редко не соглашаются, но все же прилагают усилия, чтобы вместе решать проблемы.
Когда отношения между двумя людьми налаживаются, они используют относительно последовательный метод решения жизненных споров. Когда любовь уходит, исчезает и любое внимание к управлению конфликтом.
Часто люди полностью отказываются от споров или выбирают запутанные и резкие ссоры и используют их как предлог, чтобы покинуть сцену, тем самым получая больше драгоценного времени наедине с собой.
Партнер, который разлюбил, часто просто отказывается от каких-либо несогласий с вами - вместо этого соглашается на то, чтобы успокоить вас (а затем делать все, что он хочет в любом случае) или полностью избегать конфликта. Вместо того, чтобы заботиться о налаживании отношений, они заботятся о том, чтобы свести к минимуму простое неудобство несогласия.
6. Он перестает отвечать на ваши заявки на подключение.
Вы знаете, как вы общаетесь со своим партнером в течение дня, например, флирт, текстовые сообщения о погоде, обмен историями или определенный взгляд, легкое прикосновение? Известный исследователь взаимоотношений и консультант по вопросам брака доктор Джон Готтман называет эти попытки наладить связи «торгами».
В своем исследовании Готтман обнаружил, что люди, которые оставались вместе, в 86% случаев положительно откликались на предложения друг друга . Пары, которые развелись, положительно отзывались друг о друге только в 33% случаев.
Я не рекомендую вам начинать подсчитывать количество случаев, когда ваш партнер игнорирует вас. Но если вы имеете дело с человеком, который регулярно отворачивается от ваших попыток установить с ним связь, скорее всего, это знак того, что он разлюбил вас.
7. Вы начали ходить вокруг него по яичной скорлупе.
Ваш некогда любящий партнер начал грубо обращаться с вами. Он делает неуважительные или негативные комментарии, которые на первый взгляд могут показаться незначительными или незначительными, но на самом деле таковыми не являются.
Он может сравнить ваши отношения с отношениями другой пары в негативном свете. Он может сравнивать вас с другими женщинами или своими бывшими в невыгодном свете. Он может говорить гадости себе под нос, когда вы говорите, а затем отказываться признавать это, когда вы его вызываете.
Внезапно твои маленькие причуды, которые он раньше считал милыми и составляющими часть того, что делало тебя уникальным, чертовски его раздражают. Кажется, что все, что ты делаешь, внезапно раздражает его.
Что бы он ни говорил, любящий голос одобрения сменился неодобрительным голосом недовольства. Начинает чувствовать, что ходишь по яичной скорлупе - ожидаешь очередного оскорбления или придирчивой критики.
8. Ваше физическое соединение находится в туалете.
Есть много нормальных причин, по которым ваша сексуальная жизнь может резко ухудшиться. Однако, если кажется, что страсть полностью умерла, а ваш партнер не заинтересован в ее возрождении - либо он разлюбил вас, значит, ваши отношения перешли на платоническую территорию «соседа по комнате», либо это смесь того и другого.
В здоровых отношениях не имеет значения, как часто пара находится в интимной близости, если они согласны с тем, что для них оптимально. Обычно, когда отношения становятся нестабильными, один человек теряет интерес к сексу, а другой полностью отказывается от попыток инициировать, начинает действовать, обмануть или сердито страдает в тишине из-за отсутствия близости.
Пары, которые отворачиваются друг от друга в спальне, создают атмосферу обиды, недоверия и отсутствия желанности. Когда кто-то разлюбил вас, это не только заставляет вас чувствовать себя ужасно, но и ваши призывы к установлению связи, вероятно, останутся только глухими.
9. Он стал странным и защищающим со своим телефоном.
Хотя он может не рассматривать общение с вами как приоритет, когда вы в разлуке, он может оставаться привязанным к своему телефону, когда вы вместе, чтобы отвлечься от того, чтобы проводить с вами в реальном времени.
Если он флиртует с другими женщинами, он, возможно, никогда, никогда не оставит свой телефон, опасаясь, что вы обнаружите, что он, по крайней мере, эмоционально неверен (если не хуже). Во всяком случае, он недоверчиво охраняет свой телефон, как дракон защищает свое золото.
10. Он не общается с вами.
Если ваш муж полностью перестал с вами общаться, не так откровенен в своих мыслях и чувствах, как когда-то, и вы напрямую не обратились к этому вопросу, он может начать думать, что это нормально. Вскоре он будет жить своей жизнью без вас.
Если вы не предпримете шаги и не приложите усилий, чтобы по-настоящему поговорить о своем статусе, вы пожалеете об этом позже, когда он в конце концов уедет или планирует покинуть вас.
Его нерешительность говорить с вами, даже о простых или мелких вещах, показывает, что он не заинтересован в ваших когда-то заботливых отношениях.
11. Ему скучно с тобой.
Худшее чувство - постоянно пытаться удержать чье-то внимание, когда у него его нет. Если вы ужасно скучаете по вашему мужу, и вы замечаете, что ему скучно, только когда вы вместе, это проблема.
Это может означать, что у него на уме другие дела - другая женщина, его друзья или что-то еще - но он предпочитает не говорить с вами об этом. Может быть, он много времени смотрит телевизор или разговаривает по телефону, когда вы пытаетесь быть рядом с ним.
Если он проявляет полное равнодушие, когда вы пытаетесь развлечься, примите это как знак того, что он, возможно, больше не любит вас.
12. Он всегда выбирает драки.
Споры и разногласия - нормальная часть отношений и брака, но создание горы из мухи слона - плохой знак. Если вы двое не можете сесть и вести гражданский разговор, чтобы он не превратился в драку, это проблема.
Вы всегда можете нервничать из-за того, что если вы что-то скажете, это вызовет спор. А когда вы пытаетесь отключить или ослабить ситуацию, это только усугубит ситуацию.
Это только показывает, что он не намерен исправлять настоящие проблемы в ваших отношениях, или он может просто хотеть от вас реакции.
13. Он полностью эгоистичен и больше не заботится о ваших потребностях.
Когда вы замечаете, что ваш муж больше не слушает вас и не делает то, что вы просите его сделать, чтобы помочь, он становится более эгоистичным и не заботится о ваших желаниях и потребностях.
Если он делает только то, что нравится ему, а не вам, и даже не думает о вас и не принимает вас во внимание, это красный флаг. Возможно, вы не захотите идти на компромисс, если хотите, чтобы он был счастлив, выбирая делать что-то или ходить в места, которые ему нравятся.
В отношениях должен быть здоровый компромисс. Если ваши отношения односторонние , вы будете чувствовать себя обиженным и обиженным.
14. Он постоянно тебя отвергает.
Если вы пытаетесь спланировать романтическое свидание для вас двоих и всегда стараетесь найти что-то новое, чем можно заняться вместе, он отвергнет все, что вы думаете. Это идет рука об руку с его эгоистичными наклонностями.
Отвергая вас таким образом, он показывает, что ему на самом деле все равно, что вы говорите или даже то, что вы думаете. Это может вызвать у вас мысли о полном отказе от брака.
Если ваш муж не ценит вас и все усилия, которые вы приложили к браку, подумайте о том, что он, возможно, полностью проверил себя.
15. Он относится к другим лучше, чем к вам.
Если вы заметили, что ваш муж, кажется, в лучшем настроении, более вежлив и великодушен с другими, это серьезный признак того, что он потерял к вам уважение и впоследствии разлюбил.
В отношениях всегда должно быть взаимное уважение, и если хорошо относиться к другим, но не делать то же самое для вас, это показывает, что у него нет проблем причинить вам боль. И это плохой знак.
Если вы активно пытаетесь подбодрить его и ничего не получаете взамен, он использует вас из-за вашей доброты и причиняет вам боль, показывая, что он счастлив с другими людьми.
16. Он не хочет быть рядом с вами.
Это может быть очевидным признаком, но если ваш муж перестанет оставаться с вами дома или проведет там всего несколько ночей и постоянно гуляет с друзьями , это признак того, что он не только больше вас не любит, но и может ». я даже не стою рядом с тобой.
Может быть, он сказал вслух, что ему не нравится ваша компания или что он эмоционально вас опускает. Если это так, вам нужно серьезно обсудить, что вы чувствуете при этом. Без четкого понимания или общения отношения быстро развалятся.
17. Вы подозреваете, что он обманывает.
Тот факт, что у вас могут быть подозрения, что он изменяет, указывает на то, что он эмоционально не в себе.
Будь то текстовые сообщения, электронные письма, телефонные звонки или слишком долгое времяпровождение по ночам, его действия заставляют вас поверить, что он видит кого-то еще за вашей спиной.
Когда вы спрашиваете его или спрашиваете о том, изменяет ли он или нет, он может уклоняться от вопроса, колебаться или солгать - и вы должны быть в состоянии сказать, если он не честен, поскольку он ваш муж, и вы знаете его лучше всего.
Что действительно должно беспокоить вас, что он разлюбил, так это наличие у вас реальных доказательств его неверности, потому что влюбленный в вас мужчина никогда бы этого не сделал.
18. Он не изо всех сил старается сделать вас счастливыми.
В отношениях партнеры проявляют свое обожание и любовь через небольшие добрые дела.
Если вы двое изо всех сил пытались сохранить свои отношения, и он перестает изо всех сил стараться вызвать улыбку на вашем лице, к сожалению, это означает, что его любовь к вам исчезла.
Одна из самых сложных вещей - снова влюбиться. Вы мало что можете сделать, чтобы изменить его отношение или заставить его приложить усилия, если он не готов сделать даже малейшее, чтобы сделать вас счастливыми.
Потому что, когда это настоящая любовь, ваше счастье - это их счастье.
19. Он не говорит о совместном будущем.
Совместное планирование будущего - неотъемлемая часть любых долгосрочных отношений. Обычно супружеские пары обсуждают будущее и то, каким они видят себя через 5, 10 или 15 лет.
Может быть, было время в прошлом, когда вы двое говорили о своих видениях или целях на будущее, о том, чего вы хотите достичь вместе, если вы хотите детей, хотите купить дом или путешествовать. Но теперь вы двое можете даже не упоминать об этом.
Если вы пытаетесь рассказать об этом своему мужу, а он не проявляет интереса или отказывается даже говорить об этих вещах, он может даже не желать будущего с вами. Он мог бы представить свою жизнь без вас, потому что он больше не любит вас.
20. Он прямо говорит вам, что потерял это чувство любви.
Хотя он может быть эмоционально и физически отстраненным, непочтительным и не желающим улаживать с вами отношения, самым большим показателем того, что он вас больше не любит, является то, что он говорит вам прямо.
Если это произойдет, и ваш муж раскрывает свои истинные чувства к вам, не обманывайте себя, думая, что он это выдумывает; вместо этого примите реальность ситуации. Вы с мужчиной, который не любит вас так, как когда-то.
Конечно, боль и потрясение ужасны. Вы будете чувствовать себя отвергнутым, брошенным, обиженным и, возможно, даже злым.