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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек открыто целуются в Венеции после возрождения романа

10:17:139/12/2021Фото: dailymail.co.uk
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Бен сделал предложение Джей-Ло еще в 2002 году с потрясающим обручальным кольцом от Гарри Уинстона, которое, как сообщается, сейчас стоит примерно 12 миллионов долларов США.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выглядели пораженной парой, когда они шли рука об руку по итальянскому городу в субботу, прежде чем разделить страстный поцелуй

В пятницу они впервые выступили на красной ковровой дорожке в Венеции.

И Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выглядели пораженной парой, когда они шли рука об руку по итальянскому городу в субботу, прежде чем разделить страстный поцелуй, пишет dailymail.co.uk.

Певица, 52 года, источала сияние в летнем платье в горошек, которое было дополнено стильными черными туфлями на высоком каблуке, а 49-летний Бен выглядел непринужденной фигурой в темно-синей рубашке.

Цвет J-Lo подходил к ее аксессуарам и несла крошечную черную сумку в шикарных округлых оттенках.

Она зачесала свои локоны в низкий пучок и, казалось, свела макияж к минимуму.

Ее красавчик-актер улыбался зевакам, держа ее за руку, изображая изящную фигуру в рубашке и джинсах.

Обладатель премии «Оскар» держал себя комфортно в белых кроссовках и прикрывал глаза от итальянского солнца солнцезащитными очками.

Пара продолжала показывать любимые вещи, останавливаясь, чтобы разделить поцелуй, прежде чем сесть в лодку-такси, с Беном, помогающим своей великолепной девушке сесть в транспорт Venezia Turismo, прежде чем они умчались.

Ранее в тот же день Дженнифер, которая накануне вечером впервые появилась на красной ковровой дорожке со своим парнем Беном, выглядела невероятно в тюлевом бальном платье Dolce & Gabbana без бретелек, которое красовало итальянский город в потрясающем принте.

Певица и актриса проявили себя в своей стихии, когда она села на гондолу для съемок и приступила к принятию серии поз в номере остановки шоу в последний день Венецианского кинофестиваля.

Они вместе несколько раз появлялись на публике, всегда нося с собой КПК во время своих любимых прогулок.

Бен сделал предложение Джей-Ло еще в 2002 году с потрясающим обручальным кольцом от Гарри Уинстона, которое, как сообщается, сейчас стоит примерно 12 миллионов долларов США (8,8 миллиона фунтов стерлингов).

Они расстались в 2003 году и впервые были сфотографированы вместе в мае этого года.

Дженнифер и Бен возродили свой роман несколько месяцев назад после ее разрыва с Алексом Родригесом в апреле 2021 года после четырех лет свиданий.

Несмотря на то, что они встречались некоторое время в частном порядке, пара стала публичной только в прошлом месяце, что сделало Instagram официальным для 168 миллионов подписчиков Дженнифер.

С тех пор, как их роман стал достоянием общественности, Бен и Дженнифер наслаждались отпуском на роскошной яхте с остановками в Монако, Сен-Тропе и Капри, а также в Нерано в прошлом месяце.

Говорят, что Дженнифер «полностью привержена» Бену, но не хочет в ближайшее время вступать в помолвку или брак.

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