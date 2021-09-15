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Первых 500 победителей розыгрыша денег среди вакцинированных назвала тиражная комиссия

6:40:419/15/2021Фото: pexels.com
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В два этапа 1000 человек, поставивших прививку от коронавируса, получат по 100 тыс. рублей. Победителей выбирает компьютер.

Определены первые 500 победителей розыгрыша призов среди привитых от COVID
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Тиражная комиссия подвела итоги первого этапа розыгрыша денежных призов среди поставивших прививку от коронавируса, сообщили 15 сентября в правительстве РФ.

Утверждены результаты отбора первых 500 победителей, которые получат по 100 тыс. рублей. Узнать номера выигравших сертификатов можно на сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Второй тираж разыграют 14 октября. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", всего будет 1000 победителей, которых выберет компьютер.

Деньги разыгрывают по уникальному номеру записи среди вакцинированных россиян в Едином регистре вакцинированных. Выигравшим придет уведомление об этом в личном кабинете или push-уведомление в мобильном приложении.

Чтобы получить деньги, необходимо подтвердить учетную запись на Едином портале госуслуг и указать номер банковской карты в течение трех месяцев после прихода уведомления о выигрыше.

Получить приз можно в течение шести месяцев после розыгрыша на карту платежной системы «Мир». Как только ее реквизиты подтвердят, деньги придут на счет победителя автоматически.

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