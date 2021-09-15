Первых 500 победителей розыгрыша денег среди вакцинированных назвала тиражная комиссия

Тиражная комиссия подвела итоги первого этапа розыгрыша денежных призов среди поставивших прививку от коронавируса, сообщили 15 сентября в правительстве РФ.
Утверждены результаты отбора первых 500 победителей, которые получат по 100 тыс. рублей. Узнать номера выигравших сертификатов можно на сайте проекта «Бонус за здоровье». Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Второй тираж разыграют 14 октября. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", всего будет 1000 победителей, которых выберет компьютер.
Деньги разыгрывают по уникальному номеру записи среди вакцинированных россиян в Едином регистре вакцинированных. Выигравшим придет уведомление об этом в личном кабинете или push-уведомление в мобильном приложении.
Чтобы получить деньги, необходимо подтвердить учетную запись на Едином портале госуслуг и указать номер банковской карты в течение трех месяцев после прихода уведомления о выигрыше.
Получить приз можно в течение шести месяцев после розыгрыша на карту платежной системы «Мир». Как только ее реквизиты подтвердят, деньги придут на счет победителя автоматически.