Выезд инвалиду-колясочнику закрыли на замок, он вынужден гулять по пандусу: Самоуправство подозревает СК Новосибирска

В Новосибирске по результатам проведенной проверки по сообщению СМИ о нарушении прав инвалида-колясочника возбуждено уголовное дело, сообщили 12 сентября в региональном управлении Следственного комитета.
Накануне новосибирские СМИ сообщили о том, что в Новосибирска инвалид-колясочник вынужден гулять на пандусе, установленном отцом, так как проход для выезда на участок соседнего дома заблокирован. Проход на улицу закрыли на замок.
СКР по Новосибирской области сразу начал процессуальную проверку. А глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления доложить обо всех обстоятельствах произошедшего. Как отметили в главке СКР, ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Как стало известно, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).
-Следствием установлено, что в августе 2021 года неизвестные ограничили доступ на территорию ТСЖ «Новогоднее» со стороны дома № 14 по ул. Акмолинской Кировского района Новосибирска, где был возведен пандус. В результате противоправных действий были существенно нарушены права проживающего в квартире указанного дома 23-летнего инвалида 1 группы, признанного недееспособным, который с момента рождения не имеет возможности самостоятельно передвигаться и нуждается в постоянном уходе, а также его 52-летнего опекуна, - рассказали подробности в СК.
Сейчас следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления.