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Олимпийские медали украли средь бела дня у российской теннисистки Елены Весниной

3:05:059/12/2021Фото: @vesnushka86
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Вор перелез через забор, а сигнализация не сработала. Из взломанного сейфа исчезли драгоценности и украшения.

Елена Веснина стала жертвой грабителя

Олимпийскую чемпионку теннисистку Елену Веснину обокрали среди бела дня - у нее вытащили награды, драгоценности и украшения.
Злоумышленник смог перелезть через забор и проникнуть в дом с целью грабежа. Происшествие произошло в тот момент, когда спортсменка с мужем отправились на ужин. Вернувшись они поняли, что ограблены, сигнализация при этом не сработала.

- Нас не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке… не на видном месте,— сказала теннисистка “Ъ”.

Елена Веснина не стала прятать медали и убирать их в сейф, потому что накануне «показывала их детям в теннисном клубе».

- В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы,— добавила она.

Теннисистка Елена Веснина — чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро в парном разряде и серебряная призерка Олимпиады в Токио в миксте. Она трижды становилась победительницей на турнирах Большого шлема в парном разряде. Также на ее счету победа в миксте, и в Итоговом турнире WTA в парном разряде.

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