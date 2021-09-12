Эгоисты ли единственные дети в семье, точно показали исследователи в большом эксперименте

Согласно новому исследованию синдрома единственного ребенка, дети, которые растут без братьев и сестер, не более эгоистичны, чем те, у кого есть братья и сестры, пишет dailymail.co.uk.
Добровольцев попросили выполнить ряд задач, связанных с альтруизмом с точки зрения единственного ребенка и с позиции кого-то с братьями и сестрами, командой из Педагогического университета Шэньси в Сиане, Китай.
До начала исследования 70 процентов думали, что только братья и сестры будут альтруистами, по сравнению с 55 процентами, которые думали так же о единственном ребенке.
Однако после исследования исследователи не обнаружили разницы в уровне альтруистического поведения между детьми с братьями и сестрами и детьми без них.
По словам исследователей, негативные стереотипы часто основаны на идее о том, что «чрезмерное внимание родителей» может привести к эгоцентричному поведению.
Несмотря на растущую тенденцию к созданию семей с одним ребенком, негативные стереотипы о детях-одиночках по-прежнему сохраняются, по словам команды, стоящей за новым исследованием.
«В частности, только дети считаются более нарциссическими, депрессивными и импульсивными, чем не только дети; их называют «маленькими императорами».
Однако в их исследовании «наблюдаемое альтруистическое поведение не выявило разницы» между двумя группами детей, что доказывает беспочвенность стереотипов.
Они считают, что эти стереотипы проистекают из восприятия «чрезмерного родительского внимания» в сочетании с отсутствием братьев и сестер, у которых можно было бы учиться, когда делятся игрушками и времяпрепровождением.
И действительно, первая часть их исследования показала, что многие люди воспринимают только детей.
Исследование было разделено на две части: в первой участвовали 337 человек, которых попросили поделиться своими взглядами на альтруистические ценности братьев и сестер и единственных детей.
Команда использовала три отдельных психологических инструмента и обнаружила, что по всем трем участники считали, что только дети менее альтруистичны, чем дети с братьями и сестрами.
Например, одна из задач требовала, чтобы они выполнили так называемую шкалу ориентации на социальные ценности, меру предпочтения при распределении выгод для себя и других.
Результаты показали, что, хотя 70 процентов людей думали, что у человека с братьями и сестрами будет просоциальная ориентация, только 55 процентов думали так же о единственном ребенке.
Во второй части исследования те же три психологических инструмента использовались еще с 391 участником.
Они использовали это, чтобы измерить, как на самом деле сам человек будет вести себя при тех же сценариях, а не так, как, по их мнению, поступили бы другие.
ЧТО ТАКОЕ ТОЛЬКО ДЕТСКИЙ СИНДРОМ?
Синдром только ребенка основан на негативном стереотипе только детей.
Это говорит о том, что дети, растущие без братьев и сестер, с большей вероятностью будут избалованы, не захотят делиться и будут менее открыты для принятия компромисса.
Считается, что только дети более нарциссичны, депрессивны и импульсивны, чем не только дети; их называют «маленькими императорами».
Он взят из пары исследований, основанных на одних и тех же данных психологов Дж. Стэнли Холла и Э. У. Боханнона, опубликованных в начале 1900-х годов.
Был сделан вывод, что дети без братьев и сестер обладают длинным списком негативного поведения.
Холл сказал, что только дети были «избалованными, эгоистичными, эгоистичными, неадаптированными, властными, антиобщественными и одинокими».
Это то, что с тех пор оспаривается и опровергается современными психологами.
Психолог Тони Фалбо в течение 40 лет сосредоточился только на исследованиях детей и обнаружил, что дети могут иногда получать дополнительное внимание, поскольку единственный ребенок оказывает «положительное» влияние на их жизнь.
Показывает, что у них меньше потребности в привязанностях, потому что они не были лишены привязанности и имели лучшие отношения между родителями и детьми.
На этот раз не было разницы между результатами единственных детей и результатами других детей.
В заключительной части исследования с участием еще 99 человек снова измеряли альтруизм, наблюдая за его положением на разных «социальных дистанциях».
То есть он смотрел на то, как люди вели себя, когда их действия влияли на кого-то поблизости или дальше.
Опять же, не было обнаружено никакой разницы между тем, как вели себя единственные дети по сравнению с теми, кто рос с братьями и сестрами дома.
«Результаты этого исследования имеют важное значение», - заключили ученые в своей исследовательской статье.
«Только дети становятся все более распространенными во многих странах вслед за общим снижением рождаемости во всем мире», - пишут авторы.
«Существование негативных стереотипов может сделать стереотип более устойчивым во взглядах других и даже в качестве самооценки.
«Поэтому преодоление этих стереотипов имеет непосредственный интерес».
Результаты были опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science.