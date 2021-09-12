Лохматые открытки в день парикмахера 13 сентября: Для мастеров и клиентов

Твои главные друзья —
Это ножницы с расческой,
Люди в очередь стоят
За красивою прической.
С днем профессии тебя
Поздравляю я сердечно
И желаю жить, любя,
И в деньгах купаться вечно!
В день парикмахера желаю,
Чтобы все твои клиенты
Были полностью довольны
И дарили комплименты.
Чтобы руки золотые
Никогда б не уставали:
Стригли, красили и мыли,
И не знали бы печали!
Будь счастливой, позитивной,
Свою улыбку всем дари,
И тогда все не устанут
Тебе спасибо говорить!
За модной укладкой к тебе я бегу, По стилю совет получить я могу, Прическа в порядке всегда у меня, Все знает о стрижках ведь мастер моя,
Что ж, с днем парикмахера — я говорю,
Желаю продолжить карьеру свою,
Известным стилистом со временем стать,
В достатке чтоб жить и всегда процветать!
Источник: pozdravok.ru