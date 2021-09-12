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Лохматые открытки в день парикмахера 13 сентября: Для мастеров и клиентов

6:15:489/12/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День парикмахера — международный профессиональный праздник тех, кто делает людей красивыми и оригинальными. Праздник принято отмечать 13 сентября.

День парикмахера

Твои главные друзья —
Это ножницы с расческой,
Люди в очередь стоят
За красивою прической.

С днем профессии тебя
Поздравляю я сердечно
И желаю жить, любя,
И в деньгах купаться вечно!

День парикмахера

В день парикмахера желаю,
Чтобы все твои клиенты
Были полностью довольны
И дарили комплименты.

Чтобы руки золотые
Никогда б не уставали:
Стригли, красили и мыли,
И не знали бы печали!

Будь счастливой, позитивной,
Свою улыбку всем дари,
И тогда все не устанут
Тебе спасибо говорить!

День парикмахера

За модной укладкой к тебе я бегу, По стилю совет получить я могу, Прическа в порядке всегда у меня, Все знает о стрижках ведь мастер моя,

Что ж, с днем парикмахера — я говорю,
Желаю продолжить карьеру свою,
Известным стилистом со временем стать,
В достатке чтоб жить и всегда процветать!

Источник: pozdravok.ru

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