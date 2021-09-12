Пункты вакцинации от коронавируса откроют на избирательных участках в Бердске 17-19 сентября

Поставить прививку от коронавируса и гриппа жители Бердска смогут при голосовании на выборах. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 17, 18 и 19 сентября бердчане будут выбирать депутатов Госдумы и местного горсовета.
Бердские власти решили совместить избирательную и прививочную кампании, сообщили в пресс-центре мэрии.
Глава города Евгении Шестернина обсудил это с директорами школ, где на три дня наряду с избирательными участками откроют прививочные кабинеты. Речь идет обо всех 14 бердских школах.
Главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская, рассказала, что медицинские кабинеты школ оснащены всем необходимым для вакцинации. Помогать ставить прививки в дни выборов будут студенты-волонтеры Бердского мед колледжа. График работы медкабинетов при участковых избирательных комиссиях – с 8.00 до 20.00. Эти же часы отводятся для голосования. Желающим пройти вакцинацию нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС.
Дробинская напомнила, что интервал между прививками против коронавируса и гриппа должен составлять 30 дней.
-Вакцинация в дни голосования рядом с местом проживания – дополнительная возможность, которой не каждый смог до сих пор воспользоваться, чтобы обезопасить себя от опасных инфекций, - подчеркнул Шестернин.