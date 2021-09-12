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С днем программиста яркие открытки и поздравления для профессионалов своего дела

7:15:439/12/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День программиста — важный профессиональный праздник, который принято отмечать ежегодно, в 256 день года. В этом году дата выпала на 13 сентября.

День программиста

Хакер, юзер, программист —
За компьютером артист!
Выдает лихие вещи,
Не поймешь его, хоть тресни!
Он с программами на «ты»
От «каспера» до «винды».
Что с процессором случится —
Каждый в гости к нему мчится.
Он решит любой вопрос,
Гениальный мега-мозг!

День программиста

Ты по жизни оптимист.
Знаешь, как и что исправить.
Ты великий программист,
И тебя я поздравляю.

Пусть все ладиться всегда,
И программы не подводят,
Не горят пусть провода,
И вообще, не будет горя.

Пусть хранит тебя судьба,
Жизни путь пусть будет чистым.
Поздравляю я тебя
Нынче с Днем всех программистов!

День программиста
Желаю, чтоб в карьере программиста
Тебя всегда огромный ждал успех,
Чтоб ты писал программы очень быстро,
И был умней, талантливее всех!

Пускай не будет скучною работа,
Желаю много ярких будних дней,
А также лишь хорошего дохода,
Чтоб все мечты сбывались поскорей!


Источник: pozdravok.ru

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