Адская мигрень: семь признаков, указывающих на то, что ваша головная боль может быть опасной для жизни - советы экспертов

Мигрения - серьезное неврологическое заболевание, характеризующееся приступами пульсирующей боли, чувствительностью к свету, прикосновениям - даже малым. По оценкам, около 15 процентов мирового населения страдает мигренью, от которой женщины страдают в три раза чаще, чем мужчины. Хотя подавляющее большинство случаев протекает без осложнений, неприятности могут предвещать нечто более серьезное.
По оценкам, в Великобритании мигрень приводит к потере 25 миллионов рабочих или учебных дней в году, что экономически обходится в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Лечение этого состояния ограничено, поскольку ученым еще предстоит определить, на какие части мозга воздействовать. Более того, исследование мигрени оказалось сложным из-за спорадического характера симптомов, которые длятся несколько дней. Мы встретились с врачом общей практики Россом Перри, медицинским директором Cosmedics, который объяснил, какие красные флажки указывают на то, что головная боль потенциально опасна для жизни, пишет express.co.uk.
Доктор Перри объяснил: «Существует множество различных типов головных болей, таких как мигрень, головные боли из-за аллергии на носовые пазухи, гормональные головные боли, головные боли, связанные с кофеином, посттравматические головные боли, возвратные головные боли и головные боли при гипертонии.
«Большинство из нас время от времени будут страдать по крайней мере от одного или нескольких из вышеперечисленных.
«Мигрень - это определенный тип головной боли, который может вызывать легкие или сильные головные боли, которые обычно поражают одну сторону головы и могут повлиять на ваше зрение и вызвать тошноту.
«Обычно они поражают одну сторону головы и вызывают тошноту, визуальные изменения, такие как мигающие огни или недолговечное туннельное зрение и ауру».
Опасения по поводу головных болей значительно возросли после того, как это состояние было официально признано симптомом COVID-19.
Хотя пациенты регулярно обращаются в отделения неотложной помощи в поисках облегчения от мигрени, вызывающей сильную боль, 90 процентов случаев считаются доброкачественными.
Предупреждающие знаки
Подавляющее большинство головных болей считаются «первичными» головными болями, что с медицинской точки зрения означает, что состояние не связано с основным заболеванием.
Однако органы здравоохранения подчеркивают важность выявления оставшихся 10 процентов пациентов с головной болью, которым угрожает опасное для жизни заболевание.
Опасные для жизни головные боли обычно сопровождаются другими признаками, шесть из которых должны вызывать тревогу.
Доктор Перри объяснил: «Вам необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов наряду с головной болью; ригидность шеи, невнятная речь, спутанность сознания, рвота, температура выше 38 ° C, потеря зрения и паралич.
«Важно обратиться к терапевту, если ваша головная боль возвращается, и если обезболивающие не помогают, и ваша головная боль усиливается».
Хотя вторичные головные боли встречаются редко, они требуют быстрой диагностики и лечения, поскольку отсрочка может привести к летальности, приближающейся к 50 процентам.
Ранее считалось, что наиболее распространенной жалобой является психосоматическое состояние, возникающее в результате неспособности справиться со стрессом.
Один профессор из Гарварда предположил, что мигрень возникает в результате взаимодействия тройничного нерва, который определяет ощущения от головного и лицевого нервов, и чувствительных к боли мембран, окружающих мозг.
Доктор Перри отметил: «Мигрень вызывается спазмом кровеносных сосудов в области мозга / шеи. Причина этого неизвестна, но часто она усугубляется стрессом, алкоголем и обезвоживанием, но может возникнуть без какой-либо причины.
«Лечение в основном направлено на профилактику с использованием таблеток, чтобы помочь остановить начало мигрени, поскольку после того, как мигрень наступит, единственное лечение - это использовать анализ и отдых в темной комнате, если они серьезные».
Профилактика
Есть несколько распространенных причин, которых следует избегать, чтобы предотвратить болезненное состояние, но некоторые триггеры, возможно, более важны, чем другие, особенно обезвоживание, стресс и алкоголь.
Д-р Перри объяснил: «Чтобы предотвратить их, вы должны распознать, скоро ли они произойдут, и принять профилактические лекарства. Также, чтобы поддерживать здоровье, много жидкости и не переусердствовать со стрессом и алкоголем.
«Есть определенные вещи, которые могут помочь в возникновении и тяжести, например, убедиться, что вы гидратированы, и пить много воды, и регулярные физические упражнения также могут помочь облегчить мигрень, вызванную гормонами.
«Постарайтесь снизить уровень стресса с помощью дыхательных упражнений или занятий йогой».