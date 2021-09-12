Экстренно сел из-за отказа системы Boeing рейса Анталья - Владивосток: Пассажиров отправили другим самолетом

Самолета Boeing 767 рейса Анталья - Владивосток совершил аварийную посадку. Позже, 12 сентября, пассажиров отправили резервным бортом.
Трансконтинентальный лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.
"Самолет Boeing 767 выполнял рейс из Антальи во Владивосток и, находясь над Красноярском, запросил аварийную посадку", - сообщал "Интерфакс".
По предварительным данным, на борту возникли проблемы с гидравликой. Информации о пострадавших нет.
-Самолет вылетел от нас в 04:50 (00:50 мск). Из Москвы к ним прибыл борт, и они улетели, - цитирует своего источника ТАСС.
Boeing 767 принадлежит авиакомпании Azur Air.
Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, причиной аварийной посадки стал отказ гидросистемы самолета. На борту лайнера находились 333 пассажира и 10 членов экипажа.
Западно-Сибирской транспортной прокуратурой и Восточным межрегиональным СУТ СК России проводятся проверки.