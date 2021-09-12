Гроб с телом сестры привезла к зданию горадминистрации жительница Балашихи: С нее потребовали 120 тыс. рублей за захоронение

В подмосковной Балашихе у здания администрации стоял гроб. Местная жительница не могла похоронить сестру рядом с отцом, ей не давали разрешения и требовали за услуги 120 тысяч рублей.
Наталья Чуканова обратилась на кладбище, где похоронен отец, ее встретил сотрудник Муниципального казенного учреждения (МКУ), которое отвечает за кладбища Балашихинского района, и предложил услуги от имени ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» (данный сотрудник — директор Николай Казаков, который в числе многих стал героем расследования Ивана Голунова). По словам источника из похоронной сферы, на которого ссылается РБК, женщину попросили заплатить 120 тысяч рублей за право упокоить свою сестру.
- У нее там было место, где был уже захоронен ее отец, — рассказал источник.
По словам источника, сотрудник МКУ заявил, что если Наталья не заплатит деньги, то не получит разрешения на захоронение родственницы.
- В итоге все родственники сейчас на Фенинском кладбище, включая маму, разрешения так и нет, хотя все документы <Чуканова> предоставила, — говорит собеседник.
Наталья узнала, что в другом похоронном бюро за услуги предложили заплатить 15 тысяч рублей. От безысходности Наталья Чуканова наняла катафалк и привезла тело сестры в гробу к зданию администрации с требованием пояснить ситуацию. Через какое-то время она получила документ и смогла завершить церемонию захоронения.
- Разрешение выдала та же организация, что требовала 120 тыс., похоронами занимаются они. В данный момент они не называют никаких сумм, но в целом ситуация уже выглядит относительно хорошо, — рассказала она.