Окоченевший труп "сидящим" на скамейке нашли во дворе дома: Ночная драка закончилась смертью

В Тольятти обнаружили окоченевший труп мужчины на скамейке 12 сентября. Местные жители распространили в соцсетях информацию о смерти неизвестного мужчины у дома на ул. Автостроителей. Пользователи гадали: наверное, у мужчины остановилось сердце и он умер, пока сидел на лавочке.
Но нашлись очевидцы, которые расставили все точки над i.
Погибшего жителя Тольятти звали Алишер. Перед смертью он конфликтовал с неким мужчиной, а потом словесный спор закончился дракой. По словам свидетелей событий, Алишер получил множественные удары. Некоторые из них пришлись по голове. Как отметили очевидцы, драка произошла у дома №78. А дойти он смог до дома №43, где, судя по всему, и скончался.
Алишер успел позвонить приятелю, рассказал о драке. Ему вызвали скорую помощь. Но врачей он не дождался - умер на первой попавшейся скамейке.
По информации togliatti24.ru, труп с разбитой головой "сидел" с ночи. Утром его накрыли простыней. Местные жители недоумевают, почему никто не оказал помощь умирающему. Другие комментаторы обсуждают, как будут хоронить человека, чей труп окоченел в сидячем положении.