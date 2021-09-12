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Окоченевший труп "сидящим" на скамейке нашли во дворе дома: Ночная драка закончилась смертью

6:16:069/12/2021
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Утром его накрыли простыней. Местные жители недоумевают, почему никто не оказал помощь умирающему. Другие комментаторы обсуждают, как будут хоронить человека в такой позе.

В Тольятти обнаружили окоченевшее тело мужчины на скамейке

В Тольятти обнаружили окоченевший труп мужчины на скамейке 12 сентября. Местные жители распространили в соцсетях информацию о смерти неизвестного мужчины у дома на ул. Автостроителей. Пользователи гадали: наверное, у мужчины остановилось сердце и он умер, пока сидел на лавочке.

Но нашлись очевидцы, которые расставили все точки над i.

Погибшего жителя Тольятти звали Алишер. Перед смертью он конфликтовал с неким мужчиной, а потом словесный спор закончился дракой. По словам свидетелей событий, Алишер получил множественные удары. Некоторые из них пришлись по голове. Как отметили очевидцы, драка произошла у дома №78. А дойти он смог до дома №43, где, судя по всему, и скончался.

Алишер успел позвонить приятелю, рассказал о драке. Ему вызвали скорую помощь. Но врачей он не дождался - умер на первой попавшейся скамейке.

По информации togliatti24.ru, труп с разбитой головой "сидел" с ночи. Утром его накрыли простыней. Местные жители недоумевают, почему никто не оказал помощь умирающему. Другие комментаторы обсуждают, как будут хоронить человека, чей труп окоченел в сидячем положении.

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