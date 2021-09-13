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Безалкогольное вино так же полезно для сердца, как и настоящее: какой секрет выявило новое исследование?

2:30:289/13/2021Фото: pxhere.com
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Исследователи заметили связь в тех, кто пил безалкогольное вино. Это говорит о том, что польза от антиоксидантов в винограде, а не от алкоголя.

вино, виноград
Открытие предполагает, что преимущества связаны с виноградом в вине, и, следовательно, развенчивает миф о том, что сам алкоголь имеет положительные эффекты

Существует неоспоримая связь между употреблением вина и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Давно сказано, что стакан вина в день отпугивает врача, пишет dailymail.co.uk.

Но теперь эксперты говорят, что безалкогольные версии могут дать вам все преимущества для здоровья, чем настоящие.

Исследователи из Университета Англия Раскин проанализировали данные почти 450 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет, чтобы изучить влияние умеренного употребления алкоголя на их здоровье.

Они обнаружили, что риск ишемической болезни сердца снижается на 40% среди людей, которые выпивают 11 бокалов вина в неделю, по сравнению с трезвенниками и пьяницами.

Такое же снижение риска было обнаружено среди тех, кто регулярно пил безалкогольные версии.

Открытие предполагает, что преимущества связаны с виноградом в вине, и, следовательно, развенчивает миф о том, что сам алкоголь имеет положительные эффекты, сказали исследователи.

Виноград богат антиоксидантами, называемыми полифенолами, которые могут улучшить функцию внутренней оболочки сердца и повысить уровень защитного холестерина.

С другой стороны, употребление умеренного количества пива, сидра или спиртных напитков было связано с повышением риска примерно на 10%.
Национальная служба здравоохранения рекомендует взрослым выпивать не более 14 единиц алкоголя в неделю, что составляет около шести пинт пива средней крепости или 10 стаканов вина низкой крепости.

Сколько алкоголя это перебор?

Чтобы снизить риск для здоровья от алкоголя на низком уровне, NHS советует мужчинам и женщинам не пить регулярно более 14 единиц в неделю.

Единица алкоголя составляет 8 г или 10 мл чистого спирта, что составляет примерно:

полпинты лагера / пива / сидра от низкой до нормальной (крепость 3,6%)

одна небольшая порция (25 мл) спирта (25 мл, крепость 40%)

В небольшом бокале (125 мл, крепость 12%) вина содержится около 1,5 единиц алкоголя.

Но NHS предупреждает, что риск для вашего здоровья увеличивается при регулярном употреблении любого количества алкоголя.

Краткосрочные риски включают травмы, агрессивное поведение и отравление алкоголем.

Долгосрочные риски включают болезни сердца и печени, инсульты, а также рак печени, кишечника, моли и груди.

Людям, которые выпивают до 14 единиц в неделю, рекомендуется распределять его равномерно на три или более дней, а не запивать.

Беременным или пытающимся забеременеть женщинам рекомендуется не пить, чтобы снизить риск для ребенка.

В исследовании, опубликованном в журнале Clinical Nutrition, исследователи проанализировали данные 446 439 человек в возрасте от 40 до 69 лет, чтобы изучить влияние умеренного употребления алкоголя на здоровье.

Участники сами сообщили, сколько пива, сидра, вина, шампанского и крепких спиртных напитков они выпили за неделю.

Эксперты следили за состоянием их здоровья в течение семи лет, включая общую смертность, проблемы с сердцем, рак и цереброваскулярные заболевания, такие как инсульт.

По их словам, у тех, кто выпивал от четырех до пяти бокалов шампанского или белого вина или от восьми до 11 бокалов красного вина, снижался риск ишемической болезни сердца.

Но то же самое относится и к тем, кто пил безалкогольное вино.

Доктор Рудольф Шутте, доцент университета и ведущий исследователь исследования, сказал, что существует «неоспоримая защитная полезная связь» с употреблением алкоголя на основе винограда.

«Эта взаимосвязь также наблюдается для безалкогольного вина, поэтому это говорит о том, что преимущества связаны с полифенолами в вине, а не с алкоголем», - сказал он.

Но положительные ассоциации между вином и пользой для здоровья нивелируются другими рисками, особенно от рака.

Исследование показало, что у тех, кто пил мало пива, сидра и крепких спиртных напитков, были более высокие уровни сердечных и цереброваскулярных заболеваний, рака и смертности.

Исследователи заявили, что их результаты «не подтверждают мнение о том, что алкоголь любого типа полезен для здоровья».

Доктор Шютте сказал, что употребление алкоголя даже в небольших количествах может нанести вред здоровью.

Предыдущие исследования рекомендовали употребление алкоголя от трех до семи дней в неделю для снижения риска сердечного приступа.

Но, по его словам, они неточно сравнивали с непьющими или не учитывали тип потребляемого алкоголя.

Д-р Шютте добавил: «В группу непьющих будут входить люди, воздерживающиеся от алкоголя по различным ранее существовавшим причинам, связанным со здоровьем, что делает эту контрольную группу на удивление высокорисковой.

«Сравнение группы пьющих от слабого до умеренного с этой« рискованной »контрольной группой непьющих может ошибочно указывать на то, что алкоголь полезен для здоровья».

Несмотря на рекомендации NHS не употреблять более 14 единиц алкоголя в неделю, исследования показывают, что «даже низкий уровень потребления алкоголя может нанести вред нашему здоровью», - сказал он.

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