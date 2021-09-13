Высокое давление: овощной напиток снижает гипертонию через шесть часов после приема

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, является предвестником сердечных заболеваний, поэтому очень важно обратить вспять высокие показатели. Согласно исследованиям, фиолетовый напиток может снизить высокое кровяное давление через шесть часов после употребления.
Высокое кровяное давление является результатом сужения артерий - процесса, вызванного неправильным образом жизни. Это заставляет сердце работать больше, чтобы перекачивать кровь по телу, тем самым повышая кровяное давление. Хотя это может показаться безобидным, постоянно высокое кровяное давление повышает риск сердечных заболеваний, пишет express.co.uk.
К счастью, вы можете предотвратить этот вредный процесс, изменив здоровый образ жизни.
Было показано, что некоторые диетические решения обладают антигипертензивными свойствами.
Одним из самых многообещающих диетических продуктов для противодействия повышенному кровяному давлению является сок свеклы.
Многочисленные исследования связывают потребление свекольного сока со снижением высокого кровяного давления и последующим снижением риска сердечно-сосудистых событий.
Употребление свекольного сока при диете с низким содержанием нитратов может снизить кровяное давление, но ранее было неизвестно, оказывает ли его включение в обычную диету аналогичное влияние на кровяное давление.
Исследователи в исследовании, опубликованном в журнале Nutrition Journal, попытались восполнить этот пробел в знаниях.
С этой целью они провели рандомизированное контролируемое исследование, чтобы выяснить, вызывает ли употребление свекольного сока в дополнение к обычной диете измеримое снижение артериального давления.
Пятнадцать женщин и пятнадцать мужчин приняли участие в двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом перекрестном исследовании.
Добровольцы были рандомизированы для получения 500 г свекольного и яблочного сока или сока плацебо.
У добровольцев измеряли артериальное давление в начале исследования и, по крайней мере, ежечасно в течение 24 часов после употребления сока с помощью амбулаторного монитора артериального давления (СМАД).
Добровольцы оставались в клинике в течение одного часа, прежде чем вернуться к нормальной повседневной активности.
Аналогичная процедура была повторена через две недели с напитками, которые не употреблялись при первом посещении.
Исследователи пишут, что в целом наблюдалась тенденция к снижению систолического артериального давления через «шесть часов» после употребления свекольного сока по сравнению с плацебо.
«Анализ у мужчин только после поправки на исходные различия продемонстрировал значительное снижение САД на 4–5 мм рт. Ст. Через шесть часов после употребления БиДжея».
Систолическое давление (большее число) - это сила, с которой ваше сердце качает кровь по вашему телу. Он измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт. Ст.).
Высокое кровяное давление - общие советы по питанию
Сокращение количества соли в пище и употребление большого количества фруктов и овощей может снизить высокое кровяное давление.
«Соль повышает кровяное давление. Чем больше соли вы едите, тем выше кровяное давление», - предупреждает NHS.
Согласно NHS, вы должны стремиться съедать менее 6 г (0,2 унции) соли в день, что составляет примерно чайную ложку.
«Диета с низким содержанием жиров, включающая большое количество клетчатки, такой как цельнозерновой рис, хлеб и макаронные изделия, а также большое количество фруктов и овощей, также помогает снизить кровяное давление».
Согласно здоровью, вы должны стремиться есть пять порций фруктов и овощей каждый день.
В нем добавлено: «Если вам действительно нужно немного похудеть, стоит помнить, что простая потеря нескольких фунтов будет иметь большое значение для вашего артериального давления и общего состояния здоровья».