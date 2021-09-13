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Что нужно делать сейчас, чтобы выращивать отличные томаты весной

5:00:319/13/2021Фото: pxhere.com
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Самый простой способ посеять помидоры - это наполнить небольшой горшок компостом из семян, хорошо полить его, а затем высеять три или четыре семечки на поверхность.

рассада
Лучше всего выращивать помидоры с конца марта до начала апреля, если они будут на улице

Тотматы лучше всего сеять весной, чтобы их можно было есть летом. Тем не менее, Монти Дон поделился одним из главных советов начинающим садоводам, которые нужно делать сейчас, чтобы сэкономить на томатах, которые появятся в следующем году.

Монти Дон - садовод и ведущий BBC Gardeners 'World . Ведущий часто делится со зрителями советами о том, чем лучше всего заниматься в саду каждую неделю, пишет express.co.uk.

В одном из своих последних видеороликов, размещенных на странице Gardeners 'World в Twitter, Монти показал зрителям, как сэкономить на помидорах.

Хотя томаты обычно не сеют до весны, рекомендуется заранее подготовиться к их посадке.

Монти посоветовал сохранить семена томатов перед следующим годом.

Эксперт по садоводству сказал: «Сейчас хорошее время для сбора семян ваших любимых сортов томатов.

«И особенно, если они семейные реликвии, это сэкономит вам много денег».

Монти разрезал большой сочный помидор пополам и вычерпал его ложкой наизнанку.

Он посоветовал: «Убедитесь, что выбор полностью созрел, и если он поврежден - тем лучше.

«Разрежьте помидор пополам, вычерпав семена и выбросив мякоть».

Монти положил помидор внутрь через сито, прежде чем налить в него воду, чтобы избавиться от мякоти.

Он объяснил: «Поместите семена в сито и тщательно промойте их под краном, чтобы удалить студенистый покров.

«Затем разложите их на кухонном рулоне, промаркируйте и положите где-нибудь сушиться.

«А когда они полностью высохнут, их можно хранить в бумажном пакете или конверте, готовые к посеву следующей весной».

Королевское садоводческое общество (RHS) рекомендовало выращивать помидоры с конца февраля до середины марта, если вы собираетесь выращивать их в помещении или в теплице.

Между тем, лучше всего выращивать их с конца марта до начала апреля, если они будут на улице.

Самый простой способ посеять помидоры - это наполнить небольшой горшок компостом из семян, хорошо полить его, а затем высеять три или четыре семечки на поверхность.

Накройте прозрачным полиэтиленовым пакетом и поставьте на теплый подоконник.

Как только появятся всходы, что обычно происходит в течение двух недель, откройте горшок и поставьте его на как можно более яркое освещение, чтобы семена не стали длинноногими и тонкими.

На данный момент, в середине сентября, Монти рекомендовал выполнять в саду и другие задачи, в том числе обрезку агапантуса, размножение клубники и уборку душистого горошка.

«Душистый горошек в основном перестал цвести», - объяснил Монти.

«Когда коричневого больше, чем зеленого, пора сократить ваши потери и подтянуть их всех».

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