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Магнитные бури 13 сентября 2021 года: будет ли передышка у метеопатов?

5:45:179/13/2021Фото: pixabay.com
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Плохие погодные условия влияют на людей по-разному. Реакция наступает за 1-2 дня до смены погоды, во время или после нее, до или 5 дней спустя.

Начало недели будет спокойным

13 сентября 2021 года метеопаты смогут вздохнуть с облегчением. Сильная двухдневная магнитная буря позади. Впереди большую часть метеозависимых ждет небольшая передышка. Новая неделя начнется с умеренной геомагнитной обстановки. Космическая погода понемногу будет восстанавливаться, а вместе с ней наши силы и нервы.

В понедельник геомагнитный фон будет умеренным и без резких скачков. Такая погода, по прогнозам, продлится еще несколько дней, но это не значит, что можно расслабляться. В такой период хорошо начать подготовку к новой волне геоударов, которые - далеко не за горами.

Как давно обнаружили у себя метеозависимость наши читатели:

- Примерно год назад.
- Как пандемия началась, с осени прошлого года.
- У нас вся контора, каждый стал метеозависим с прошлого года.
- Я метеозависима с 2018 года. За этот период видела много присоединившихся.
- У меня началось с осени того года с октября - это мучение и каждый день испытание.
- У меня с 2012 года началось.
- А у меня сегодня.
- Два года эта проблема.

Плохие погодные условия влияют на людей по-разному. Реакция наступает за 1-2 дня до смены погоды, во время или после нее, до или 5 дней спустя.

Чаще всего, метеозависимость возникает  когда:


  • несбалансированное питание;
  • долгое и глубокое внутреннее напряжение;
  • Плохой , недостаточный или слишком долгий сон;
  • нехватка свежего воздуха и пространства;
  • редкое и недостаточное воздействие на кожу тела солнца, воздуха, воды;
  • вредные привычки - злоупотребление каким-либо продуктом, переедание, курение, частое употребление алкоголя.

Также в группу риска чаще всего попадают люди, живущие в городе, и все из-за условий и ритма, которые диктует городская обстановка. Один только загрязненный воздух и шум, которые горожане воспринимают годами, могут подавить защитный механизм организма.

Кроме того, постоянное пребывание в помещении и условия, которые сильно отдаляют человека от природы, питающей и закаляющей наш организм. Многие люди пренебрегают отдыхом, недостаточно отдыхают и забывают о необходимости изменения окружающей обстановки, что негативно сказывается на самочувствии целом.

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