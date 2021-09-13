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Лучистые открытки и добрые поздравления с Пресвятой Богородицы 13 сентября

7:45:469/13/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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13 сентября православные отмечают положение честного Пояса Пресвятой Богородицы. Пояс Пресвятой Богородицы — не только реликвия и святыня, но и эталон, божественная мера, которая использовалась при строительстве соборов.

Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы

Богородица сегодня
Дом пусть Ваш благословит,
Пусть дождется мать Господня
Ваших искренних молитв!

Освятит пускай жилище
И всех тех, кто там живёт,
Душу Вашу пусть очистит,
Милость Божию пошлёт!

Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы

Мира Вам желаю и добра,
Чтобы дома жил покой,
Верить в чудо лишь пора,
Подать до счастья чтоб рукой.

Пусть ангелы хранят на небесах,
А Богородица от бед укроет,
Чтобы не ведали Вы страх,
И чувство радости накроет.

Молитвы пусть услышат Ваши,
Оберегают пусть они родных,
Чтоб дни лишь становились краше,
О счастье просим мы святых.

Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы

Вспомним сегодня словом добрым О Божией Матери Пресвятой Богородице, Полюбуемся её ликом скромным, Хорошее скажем о ней, как водится.

Пусть этот праздник согреет души,
Свет прольёт на наши хмурые будни,
Чтоб люди все стали добрее и лучше,
Чтоб в сердце стало нашем уютнее.

Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы

Святой день сегодня настал,
С ним поздравить тебя я хочу,
Пожелать процветанья, добра,
Береги и люби ты семью.

Мира, легкости и всех земных благ,
И гармонии твоей душе,
С положением пояса Пресвятой Богородицы тебя,
Чтоб судилось сбыться мечте!

Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы

Источник: pozdravok.ru

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