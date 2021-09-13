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Кого приносят в жертву евреи, чтобы избавиться от грехов 16 сентября в Йом-Кипур?

2:00:579/13/2021,Мария ПанюшинаФото: pixabay.com
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С праздником связан строжайший пост, который связан не только с принятием пищи.

Евреи надевают белую одежду и полностью посвящают себя молитвам и чтению Писания

Самый важный из праздников для иудеев — Йом-Кипур, что дословно переводится как “День искупления”. Иначе еще говорят “Судный день” или “День очищения”. Все перечисленные названия отражают суть дня Йом-Кипур: евреи считают, что в это время Бог выносит приговор каждому человеку за его поступки.

В этом году Йом-Кипур начнется с заходом солнца 15 сентября и продлиться сутки. С праздником связан строжайший пост, который связан не только с принятием пищи. В течение 25 часов верующим отказываются пить воду и даже проводить гигиенические водные процедуры — такие, как умывание. Запрещено исполнять супружеские обязанности, а женщины в этот день не пользуются косметикой и кремами. Кроме того, нельзя носить обувь из кожи, громко говорить и работать: в Израиле, пока идет Йом-Кипур, не функционирует общественный транспорт и закрыт аэропорт. Евреи надевают белую одежду и полностью посвящают себя молитвам и чтению Писания: ни в один другой праздник в синагогах не бывает так многолюдно, как в Йом-Кипур.
Раньше на торжественную службу в Йом-Кипур было принято приводить к храму двух одинаковых козлов. По жребию определяли, которого из них заколоть. Считалось, что на жертвенное животное переходили все человеческие грехи, и его убийством они искупались. Второго же козла отпускали в пустыню, где он тоже в скором времени погибал. Кстати, именно из этой традиции появилось выражение “козел отпущения”.
В современном Израиле на смену жертвенным козлам пришли птицы. Мужчины берут в “Йом-Кипур” петуха и, размахивая им над головой, выкраивают: “Да будет это моим искуплением”. Женщины проделывают все то же самое с курицей. После птицу убивают, а тушки отдают малоимущим.
В завершении поста ведущий молитвы трубит в шафар Самый важный из праздников для иудеев — Йом-Кипур, что дословно переводится как “День искупления”. Иначе еще говорят “Судный день” или “День очищения”. Все перечисленные названия отражают суть дня Йом-Кипур: евреи считают, что в это время Бог выносит приговор каждому человеку за его поступки.

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