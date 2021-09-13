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Значение и особая сила иконы Божьей матери “Неопалимая Купина” в праздник 17 сентября

5:00:439/13/2021,Мария ПанюшинаФото: pravoslavie.wiki
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“Неопалимая Купина” — святыня, которая известна своей удивительной силой

Богоматерь «Неопалимая Купина». Конец XVI века. Соловецкий монастырь

17 сентября в православном календаре — день, когда принято чтить Образ Божией Матери “Неопалимая Купина”. По композиционному содержанию и и богатству толкований это одна из самых непростых икон. На ней Пресвятая Владычица запечатлена через один Неопалимую купину, то есть несгорающий куст, в котором Бог явился Моисею.
Ветхозаветная история гласит, что пророк прибыл к горе Синай и услышал, как Господь обращается к нему. Бог приказал разуться и запретил приближаться, ведь Моисей находился на святой земле, которую нельзя осквернять. Затем Господь поведал пророку о его миссии. У подножья Синая куст купины произрастает и поныне.
В дальнейшем описанный образ куста, который охвачен огнем и не сгорает, получил более глубокое символическое наполнение. В Новом Завете с неопалимой купиной сравнивается сама Богоматерь. В ее чреве находился Бога — “огнь палящий”, который не нанес вреда человеческой оболочке, и через Пресвятую Деву в мир пришел Мессия.
До нас дошли Образы 14 века, на которых через горящий куст проступает Лик Богородицы. При этом чаще всего изображали Небесную Заступницу с Христом в возрасте отрока. Они не касаются друг друга и ведут святое собеседование. Такие иконы Неопалимой Купины на Русь привозили паломники.
Однако в 16 веке пришло время наполнить икону дополнительными деталями. Россия тогда крепла как крупнейший православный центр, и, чтобы достойно нести это звание, нужно было привносить новое в иконографию. Так в углах Неопалимой Купины возникли образы евангелистов. Кроме того, появилось изображение двух пересеченных ромбов. Багряный ассоциировался с землей, зеленый или синий — с небом. Смысл такого написания в том, что Богородица собрала вокруг себя и небесный, и земной мир.
“Неопалимая Купина” — святыня, которая известна своей удивительной силой. Она исцелила множество страждущих, которые просили о выздоровлении. Кроме того, Образ спасала целые города от бушующего пламени. Поэтому считается, что “Неопалимая Купина” должна быть в каждом доме — чтобы уберечь жилище от пожара.
Помимо этого, чудотворная икона покровительствует спасателям, пожарным, врачам, избавляет от психических заболеваний.

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религияиконаправославныйНеопалимая Купина
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