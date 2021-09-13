Родительские субботы осени 2021: в октябре – Покровская, в ноябре – Дмитриевская. Точные даты и светлые молитвы

Уход близких в мир иной не означает окончание любви к ним и заботы о них. Эту заботу верующие проявляют в молитвах за души усопших. Каждую субботу проводятся заупокойные панихиды. Но не всегда есть возможность посещать их все. Потому церковь установила несколько особых родительские субботы в году, когда побывать в храме уж точно необходимо.
Осенью будет две родительские поминальные субботы — Покровская и Дмитровская. Обе имеют скользящую дату. Покровская названа так в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы и отмечается в предшествующую ему субботу — в этот раз 9 октября. Изначально эта поминальная суббота соблюдалась только в городе Казани. Она была посвящена погибшим солдатам, которые при Иване Грозном одолели воинов татарского хана. Но позже традиция распространилась и в другие местности.
Ну а Дмитровской субботой считается та, которая предшествует дню в честь мученика Димитрия Солунского — в нынешнем году 6 ноября. Появление этой поминальной субботы связано с победой на Куликовском поле. Она случилась 21 сентября в Богородичное Рождество. А через 40 дней, когда радость от военного триумфа поутихла, люди поминали всех, кто пал в страшном сражении: земля наполнилась несмолкаемым плачем. С тех пор и появился обычай примерно через 40 дней после 21 сентября проводить поминальную субботу.
9 октября и 6 ноября многие верующие поедут на кладбище. В поминальные субботы принято наводить порядок на погостах: чистить оградки, памятники, убирать листву. Еду на могилках не оставляют. Ее лучше отдать малоимущим: в родительские субботы обязательно подают милостыни.
Посещение кладбищ — это лишь второе по важности дело. Первое — конечно, молитва. В храмах и в Покровскую и в Дмитровскую субботу будут проводить заупокойные Божественные литургии. Можно подать священнику записку с именами умерших близких, которые нуждаются в молитве об упокоении.
Вечером не возбраняется собраться со своими родными за столом, чтобы вспомнить тех, кто отошел в мир иной. Главным блюдом родительских суббот является кутья. А вот молитвы, которые можно прочитать дома 9 октября и 6 ноября.
Молитва 1
Господь Бог наш, помянем же ушедшего из жизни раба земного (имя), что передал душу свою на Небеса. Прошу, прости его за все деяния грешные, что совершал он, ибо каемся мы и за душу его в молитвах просим Тебя, Боже, о милости Твоей. Подари ему избавление от страданий и мучений, даруй ему жизнь лучшую. Не отпускай его от себя, пусть душа его навек будет рядом с Тобой. Да озарится его душа светом небесным. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Во веки веков. Аминь.
Молитва 2
Господи, услышь наши мольбы о родителях, что покинули эту землю и отправились в Царствие Твое, где жизнь вечная. Лишь Ты способен утешить души наши скорбящие. Прошу, отпусти все грехи ушедшего и подари ему жизнь в радости и счастье на Небесах. Плачу я и молюсь за душу раба Божьего (имя) с верою и надеждою на утешение. Не оставь меня одного в печали скорбящей, помоги пережить утрату. Отпусти ему все грехи, позволь душе упокоиться и обрести жизнь вечную. Помолюсь же я за него и восславлю имя Твое, Господь наш! Ибо ты Отец наш, и лишь ты знаешь, когда пробьет последний час наш на земле, чтобы забрать после души наши в Царствие Небесное. Да обретем мы вечность рядом с тобой. Во веки веков. Аминь.