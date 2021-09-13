В рубрику "Сообщи свои новости" написала Елена:
Доброго всем понедельника! На пешеходную дорожку в роще на ул. Лунной упала береза. Люди, идущие в больницу БЭМЗа, вынуждены перешагивать через ствол.
Люди, идущие в больницу БЭМЗа, вынуждены перешагивать через ствол.
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Елена:
Доброго всем понедельника! На пешеходную дорожку в роще на ул. Лунной упала береза. Люди, идущие в больницу БЭМЗа, вынуждены перешагивать через ствол.
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