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На пешеходную дорожку в роще на ул. Лунной упала береза

10:31:439/13/2021
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Люди, идущие в больницу БЭМЗа, вынуждены перешагивать через ствол.

Береза мешает пешеходам
Береза мешает пешеходам

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Елена:

Доброго всем понедельника! На пешеходную дорожку в роще на ул. Лунной упала береза. Люди, идущие в больницу БЭМЗа, вынуждены перешагивать через ствол.

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