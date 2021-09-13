Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

2 сильных молитвы в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября

11:00:279/13/2021Фото: pixabay.com
0

Святая Мария помогает при других сильных заболеваниях и увечьях рук, ног, душевном беспокойстве. Ее просят защитить дом от врагов и о семейном благополучии.

Богородице чаще всего молятся бесплодные

Рождество Пресвятой Богородицы - один из Великих праздников Православной Церкви, отмечаемый по григорианскому календарю 21 сентября.

Пресвятая Дева Мария родилась у пожилых и ранее бесплодных Иоакима и Анны ответ на их молитвы.

В день праздника в храмах совершается Божественная литургия. На которой читаются особые молитвы в честь дня рождения Божией матери. Священники в знаменательный день вспоминают, что Она вырастила Ребенка, принесла Его в Храм на служение Богу. Богородица прошла вместе с Иисусом всю Его земную жизнь. Когда Христос был распят, она стояла на Кресте, потому что не могла отделиться от Него. Она была с Ним даже в Его самых страшных страданиях, потому что стала участницей Его подвига.

Существуют молитвы, которые каждый христианин может прочесть сам, придя в храм или оставаясь дома. Чаще всего Пресвятую Деву Марию просят женщины, которые не могут родить. О том, что Святая помогает бесплодным девушкам, знает почти каждый христианин по тем чудесным исцелениям, которые происходили после искренней молитвы Богородице.

Кроме того, Святая Мария помогает при других сильных заболеваниях и увечьях рук, ног, душевном беспокойстве. Ее просят защитить дом от врагов и о семейном благополучии.



Актрису Макееву госпитализировали в Москве: заявление ее мужа
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «химии» с Байденом
Вылетевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал тревоги
Актер из «Улицы разбитых фонарей» госпитализирован: что произошло
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Муж застукал жену с любовницей и убил их мгновенно
На Украине рассказали об ультиматуме от США
Названа самая богатая семья России по версии Forbes
«Меня заперли»: дочь Успенской просит о помощи
Умерла народная артистка России Тамилла Агамирова
Трагедия в Турции: в автобусе погибли шестеро человек
На Украине назвали фатальную ошибку Зеленского
Политолог рассказал о планах США на Украину
православиехрампраздникимолитвыРождество Пресвятой Девы Марии
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

C праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Если заметите это на ногтях, значит вы переболели COVID-19
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Самые крутые дачные решения, 50 фото
Девушки с красивой фигурой фотографии

Последние новости

2 сильных молитвы в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября
11:00:27 9/13/2021
2 сильных молитвы в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября
Бесплатные похороны обещает избирателям кандидат от "Партии пенсионеров"
10:54:24 9/13/2021
Бесплатные похороны обещает избирателям кандидат от "Партии пенсионеров"
Пассажиров бросил на трассе Р-256 после конфликта водитель автобуса Новосибирск-Барнаул: Забрал вещи и ушел
10:32:42 9/13/2021
Пассажиров бросил на трассе Р-256 после конфликта водитель автобуса Новосибирск-Барнаул: Забрал вещи и ушел
Скандал устроил единоросс Милонов на встрече с избирателями: Депутат приехал на Genesis G80 и в кофте Tommy Hilfiger
10:22:59 9/13/2021
Скандал устроил единоросс Милонов на встрече с избирателями: Депутат приехал на Genesis G80 и в кофте Tommy Hilfiger
Ссылку на порносайт нашли в учебнике по английскому языку за 6 класс
10:00:18 9/13/2021
Ссылку на порносайт нашли в учебнике по английскому языку за 6 класс
Родительские субботы осени 2021: в октябре – Покровская, в ноябре – Дмитриевская. Точные даты и светлые молитвы
10:00:07 9/13/2021
Родительские субботы осени 2021: в октябре – Покровская, в ноябре – Дмитриевская. Точные даты и светлые молитвы
Чудодейственные свойства чеснока перечислил доктор Мясников
9:38:54 9/13/2021
Чудодейственные свойства чеснока перечислил доктор Мясников
Подозреваемого по делу о смертельном отравлении арбузами задержали в Москве. Смотрите видео
9:24:25 9/13/2021
Подозреваемого по делу о смертельном отравлении арбузами задержали в Москве. Смотрите видео
Праворульные машины разрешили ввозить до декабря 2022 года без установки ГЛОНАСС
9:18:25 9/13/2021
Праворульные машины разрешили ввозить до декабря 2022 года без установки ГЛОНАСС
Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами, в том числе с Испанией
9:01:27 9/13/2021
Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами, в том числе с Испанией