2 сильных молитвы в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы - один из Великих праздников Православной Церкви, отмечаемый по григорианскому календарю 21 сентября.
Пресвятая Дева Мария родилась у пожилых и ранее бесплодных Иоакима и Анны ответ на их молитвы.
В день праздника в храмах совершается Божественная литургия. На которой читаются особые молитвы в честь дня рождения Божией матери. Священники в знаменательный день вспоминают, что Она вырастила Ребенка, принесла Его в Храм на служение Богу. Богородица прошла вместе с Иисусом всю Его земную жизнь. Когда Христос был распят, она стояла на Кресте, потому что не могла отделиться от Него. Она была с Ним даже в Его самых страшных страданиях, потому что стала участницей Его подвига.
Существуют молитвы, которые каждый христианин может прочесть сам, придя в храм или оставаясь дома. Чаще всего Пресвятую Деву Марию просят женщины, которые не могут родить. О том, что Святая помогает бесплодным девушкам, знает почти каждый христианин по тем чудесным исцелениям, которые происходили после искренней молитвы Богородице.
Кроме того, Святая Мария помогает при других сильных заболеваниях и увечьях рук, ног, душевном беспокойстве. Ее просят защитить дом от врагов и о семейном благополучии.