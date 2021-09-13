Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Скульптор Игорь Самарин найден мертвым в отеле Marriott в Новосибирске

11:27:199/13/2021Фото: ВКонтакте
0

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Игорь Самарин

В пятницу, 10 сентября, выдающийся скульптор был найден мертвым в одном из отелей Новосибирска. О трагической новости сообщила родная сестра скульптора в социальных сетях.

— Он пришел туда вместе с подругой на деловую встречу. Он был просто гостем, не снимал номер в отеле. Подробностей пока не знаю. Мне позвонила мама и сообщила, что заведено уголовное дело по факту убийства. Для меня это шок, для матери это сумасшедший шок, — рассказала сестра погибшего Анастасия Самарина.

На данный момент ведется расследование по делу убийства.

Напомним, Игорь Самарин был скульптором и спортсменом. Мужчина работал преподавателем в НГАУ, занимался ландшафтной скульптурой. Он активно сотрудничал с федерацией греко-римской борьбы, готовил призы для победителей соревнований. Он был не просто известным скульптором, он был общественно значимым человеком.

Греф неожиданно высказался о новых выплатах для пенсионеров
На Украине рассказали об ультиматуме от США
Акула напала на мужчину и откусила ему руку
В центре Казани сбили инспектора ГИБДД
Названа причина бунта в российской колонии
Похищенная силовиками чеченка опубликовала видеообращение
Актрису Макееву госпитализировали в Москве после скандала
Реакция дочери Норкина на свадьбу отца
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Победительница лотереи сделала заявление и умерла
Вылетевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал тревоги
Актер из «Улицы разбитых фонарей» госпитализирован: что произошло
Политолог рассказал о планах США на Украину
На Украине назвали фатальную ошибку Зеленского
Трагедия в Турции: в автобусе погибли шестеро человек
Певец Данко назвал болезнь МакSим пиаром: в чем он обвинил её
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
убийствоновосибирсксмерть скульптораИгорь Самарин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы знакомы с творчеством автора?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

36 красивейших женщин в истории кино
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда

Последние новости

Категорические запреты в первый день Славянского Нового года 14 сентября: нельзя выбрасывать еду со стола
11:00:11 9/13/2021
Категорические запреты в первый день Славянского Нового года 14 сентября: нельзя выбрасывать еду со стола
Dead Blonde сняла новый роскошный клип на свой хит в Новосибирске
10:54:26 9/13/2021
Dead Blonde сняла новый роскошный клип на свой хит в Новосибирске
Первый снег выпал на знаменитом российском курорте
10:39:28 9/13/2021
Первый снег выпал на знаменитом российском курорте
Число льготников по оплате ЖКУ должно увеличиться, считают в Госдуме
10:13:56 9/13/2021
Число льготников по оплате ЖКУ должно увеличиться, считают в Госдуме
Особый ритуал для проведения Бабьего лета 2021: На здоровье, благополучие семьи и удачу
10:00:45 9/13/2021
Особый ритуал для проведения Бабьего лета 2021: На здоровье, благополучие семьи и удачу
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 31.08 по 08.09.2021 в Бердске
9:34:34 9/13/2021
Онлайн некролог: Кто умер с 31.08 по 08.09.2021 в Бердске
Выживший пилот рухнувшего самолета по Иркутском рассказал свою версию трагедии
9:21:40 9/13/2021
Выживший пилот рухнувшего самолета по Иркутском рассказал свою версию трагедии
Церковное новолетие-2021: Что можно и строго запрещено делать в 14 сентября
9:00:01 9/13/2021
Церковное новолетие-2021: Что можно и строго запрещено делать в 14 сентября
Самолет L-410 потерпел крушение под Иркутском. В регионе объявлен траур по погибшим
8:59:45 9/13/2021
Самолет L-410 потерпел крушение под Иркутском. В регионе объявлен траур по погибшим
Самые крутые открытки ко дню программиста 13 сентября : Просто отправь по WhatsApp
8:45:26 9/13/2021
Самые крутые открытки ко дню программиста 13 сентября : Просто отправь по WhatsApp