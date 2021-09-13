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Парашютист погиб после сильного столкновения с коллегой

12:24:039/13/2021Фото: Pexels
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Второй парашютист не пострадал и приземлился на запасном парашюте.

2 парашютиста столкнулись в воздухе

В Коломне, в Подмосковье, на аэродроме Коробчеево во время группового прыжка погиб парашютист. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным СМИ, Михаил Лейкин, которому было 45 лет, во время группового прыжка налетел и столкнулся с другим парашютистом в воздухе. Из-за чего, мужчина не успел раскрыть парашют и разбился.

Второй прыгавший, с которым столкнулся Михаил, смог приземлиться на запасном парашюте, он не пострадал.

Напомним, ранее парашютист в Чите зацепился стропами за вертолет и попал на видео, на кадрах которого видно, как вертолет приземляется, а рядом с ним развевается полотно парашюта.

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