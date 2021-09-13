Парашютист погиб после сильного столкновения с коллегой

В Коломне, в Подмосковье, на аэродроме Коробчеево во время группового прыжка погиб парашютист. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным СМИ, Михаил Лейкин, которому было 45 лет, во время группового прыжка налетел и столкнулся с другим парашютистом в воздухе. Из-за чего, мужчина не успел раскрыть парашют и разбился.
Второй прыгавший, с которым столкнулся Михаил, смог приземлиться на запасном парашюте, он не пострадал.
Напомним, ранее парашютист в Чите зацепился стропами за вертолет и попал на видео, на кадрах которого видно, как вертолет приземляется, а рядом с ним развевается полотно парашюта.