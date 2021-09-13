Новые жертвы отравления арбузом в Москве. Еще три человека попали в больницу

Ребенка и двух взрослых увезли в больницу с сильнейшим отравлением из того же дома на Совхозной улице в Москве, откуда также были госпитализированы 10 сентября бабушка и внучка.
По данным СМИ, из дома на Совхозной улице увезли сначала ребенка, а потом в больницу забрали мужчину и женщину. Ранее эта же пациентка уведомляла о госпитализации ее дочерей 12 и 17 лет и племянника с симптомами отравления. Мать девочек чувствовала себя неважно, но оставалась дома.
Напомним, 10 сентября скончались 61-летняя бабушка и 15-летняя внучка от отравления, причиной которого стал арбуз, купленного в магазине «Магнит».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). Управление Роспотребнадзора по Москве открыло электронную горячую линию для жителей дома, где произошло отравление, и покупателей «Магнита».
Сетевые магазины начали собственные внутренние расследования.