Тела пожилой супружеской пары нашли на дне колодца

ЧП произошло в селе Пады Балашовского района Саратовской области. Об этом сообщается на региональном сайте СК РФ.
По данным следствия, гибель произошла днем 11 сентября. 69-летний мужчина и его жена планировали съездить в гости к родственниками в Балашове, но не приехали в назначенное время. Близкие забили тревогу и попросили соседей навестить пожилых людей. Однако соседи нашли их тела в канализационном колодце, расположенном около дома.
Приехавшие спасатели достали тела погибших, следователи осмотрели место происшествия, где нашли также лестницу и шланг. По предположениям ведомства, что пенсионеры производили очистку колодца. Телесных повреждений на их телах не обнаружили. Возможно, смерть семейной пары наступила после сильного отравления газами, которые скопились в канализации.