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Тела пожилой супружеской пары нашли на дне колодца

1:01:199/13/2021Фото: Pexels
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Супруги умерли при попытке очистить канализационный колодец от.

Смерть наступила после сильного газового отравления

ЧП произошло в селе Пады Балашовского района Саратовской области. Об этом сообщается на региональном сайте СК РФ.

По данным следствия, гибель произошла днем 11 сентября. 69-летний мужчина и его жена планировали съездить в гости к родственниками в Балашове, но не приехали в назначенное время. Близкие забили тревогу и попросили соседей навестить пожилых людей. Однако соседи нашли их тела в канализационном колодце, расположенном около дома.

Приехавшие спасатели достали тела погибших, следователи осмотрели место происшествия, где нашли также лестницу и шланг. По предположениям ведомства, что пенсионеры производили очистку колодца. Телесных повреждений на их телах не обнаружили. Возможно, смерть семейной пары наступила после сильного отравления газами, которые скопились в канализации.

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