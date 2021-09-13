Сроки начала отопительного сезона в 2021 году в Бердске назвал директор КБУ Анатолий Пронюшкин

В понедельник, 13 сентября, муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска начал последние приготовления к предстоящему отопительному сезону. Для этого дома центральной части города, которым греет воду и батареи котельная «Вега», временно переключили на частную котельную ТГК-1. Потребители могут почувствовать снижение температуры горячей воды.
Это связано с проверкой систем теплоснабжения на способность принять теплоноситель.
В целом же КБУ готов подавать отопление в жилые дома, социальные объекты и на предприятия города. В свою очередь управляющие компании уже отрапортовали о готовности многоквартирных домов принять тепло, проверив внутридомовые сети и оборудование. Запас топлива в котельных имеется.
Остается только ждать погоды постановления мэра Бердска Евгения Шестернина о начале отопительного сезона. Именно документ, подписанный главой города является для Комбината сигналом для полномасштабного разворачивания всей городской системы теплоснабжения для работы в условиях зимы.
Между тем, 13 сентября в «Курьер. Среда. Бердск» начали поступать жалобы от горожан на холод в квартирах. Бердчане уже хотят теплых батарей. Но пока обрадовать их нечем. В первую очередь отопление включат в школах, больницах и детсадах — не дожидаясь постановления мэра.
- Команду начать отопительный сезон дает глава города при условии, что что среднесуточная температура на улице в течение пяти суток держится ниже 8 градусов тепла. Сегодня и завтра будет прохладно, а со среды снова обещают потепление до +20 градусов. Поэтому, может быть, в выходные или в начале следующей недели дадим отопление, - прокомментировал 13 сентября «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Анатолий Пронюшкин.
Судя по прогнозам синоптиков, существенное понижение температуры наружного воздуха в Бердске наступит в воскресенье, 19 сентября. Днем столбик термометра поднимется до +11 градусов, а ночью опустится до +5. Затем похолодает еще на 3-4 градуса. А ночью 25 сентября обещают минусовую температуру.
Напомним, что в 2020 году отопительный сезон начался 23 сентября. Соответствующее постановление мэр Шестернин подписал накануне. Сначала тепло пустили в школы, детсады и больницы. А 24 сентября 2020 года приступили к поэтапной подаче теплоносителя в жилые дома. При этом глава города рекомендовал частным котельным, отапливающим жилье, те же сроки начала отопительного сезона в прошлом году.