Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сроки начала отопительного сезона в 2021 году в Бердске назвал директор КБУ Анатолий Пронюшкин

1:07:219/13/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Существенное похолодание синоптики обещают бердчанам с 19 сентября. Но народ уже начал жаловаться на холод в квартирах.

Муниципальная котельная "Вега" отапливает центр Бердска

В понедельник, 13 сентября, муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска начал последние приготовления к предстоящему отопительному сезону. Для этого дома центральной части города, которым греет воду и батареи котельная «Вега», временно переключили на частную котельную ТГК-1. Потребители могут почувствовать снижение температуры горячей воды.

Это связано с проверкой систем теплоснабжения на способность принять теплоноситель.

В целом же КБУ готов подавать отопление в жилые дома, социальные объекты и на предприятия города. В свою очередь управляющие компании уже отрапортовали о готовности многоквартирных домов принять тепло, проверив внутридомовые сети и оборудование. Запас топлива в котельных имеется.

Остается только ждать погоды постановления мэра Бердска Евгения Шестернина о начале отопительного сезона. Именно документ, подписанный главой города является для Комбината сигналом для полномасштабного разворачивания всей городской системы теплоснабжения для работы в условиях зимы.

Между тем, 13 сентября в «Курьер. Среда. Бердск» начали поступать жалобы от горожан на холод в квартирах. Бердчане уже хотят теплых батарей. Но пока обрадовать их нечем. В первую очередь отопление включат в школах, больницах и детсадах — не дожидаясь постановления мэра.

- Команду начать отопительный сезон дает глава города при условии, что что среднесуточная температура на улице в течение пяти суток держится ниже 8 градусов тепла. Сегодня и завтра будет прохладно, а со среды снова обещают потепление до +20 градусов. Поэтому, может быть, в выходные или в начале следующей недели дадим отопление, - прокомментировал 13 сентября «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Анатолий Пронюшкин.

Судя по прогнозам синоптиков, существенное понижение температуры наружного воздуха в Бердске наступит в воскресенье, 19 сентября. Днем столбик термометра поднимется до +11 градусов, а ночью опустится до +5. Затем похолодает еще на 3-4 градуса. А ночью 25 сентября обещают минусовую температуру.

Напомним, что в 2020 году отопительный сезон начался 23 сентября. Соответствующее постановление мэр Шестернин подписал накануне. Сначала тепло пустили в школы, детсады и больницы. А 24 сентября 2020 года приступили к поэтапной подаче теплоносителя в жилые дома. При этом глава города рекомендовал частным котельным, отапливающим жилье, те же сроки начала отопительного сезона в прошлом году.

Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Афганские футболистки узнали, что с ними хотят сделать талибы
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
Вот почему нельзя спать с телефоном рядом
Мгновенный ответ РФ на идею Зеленского о переименовании страны
«Унижение»: уже известно, почему Зеленский приедет к Путину
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Загитова впервые высказалась о скандале с сестрами Авериными
«Очень жалко Юлю»: Норкина осудили за свадьбу
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Гарантии талибов: что пообещали Узбекистану
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Что известно об убийстве российского подполковника в Донбассе
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
котельнаяпонижение температурыотопителный сезонхолод в квартирахтеплоКБУ БердскаАнатолий Пронюшкин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас в квартире холодно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Жители Ялты в шоке от свинского поведения Киркорова: как он мог
Предсказавший COVID монах, рассказал что ждет Россию в будущем
Эколог на дебатах послала Жириновского: вот что он ответил, видео
Это было главной забавой нацистов: что творили с нашими девушками

Последние новости

Тела пожилой супружеской пары нашли на дне колодца
1:01:19 9/13/2021
Тела пожилой супружеской пары нашли на дне колодца
Новые жертвы отравления арбузом в Москве. Еще три человека попали в больницу
12:32:15 9/13/2021
Новые жертвы отравления арбузом в Москве. Еще три человека попали в больницу
100% детских оздоровительных лагерей Новосибирской области реализовали программу детского кешбэка
12:31:05 9/13/2021
100% детских оздоровительных лагерей Новосибирской области реализовали программу детского кешбэка
Об авиакатастрофе и смерти командира самолёта L-410 Владимира Черненко жена узнала из новостей: Вдова не может найти тело умершего мужа
12:24:33 9/13/2021
Об авиакатастрофе и смерти командира самолёта L-410 Владимира Черненко жена узнала из новостей: Вдова не может найти тело умершего мужа
Парашютист погиб после сильного столкновения с коллегой
12:24:03 9/13/2021
Парашютист погиб после сильного столкновения с коллегой
Психически больной подросток домогался до маленьких девочек возле школы
11:58:39 9/13/2021
Психически больной подросток домогался до маленьких девочек возле школы
Разлив нефти вдоль берега протоки Оби под Новосибирском ликвидируют спасатели
11:31:47 9/13/2021
Разлив нефти вдоль берега протоки Оби под Новосибирском ликвидируют спасатели
Скульптор Игорь Самарин найден мертвым в отеле Marriott в Новосибирске
11:27:19 9/13/2021
Скульптор Игорь Самарин найден мертвым в отеле Marriott в Новосибирске
Категорические запреты в первый день Славянского Нового года 14 сентября: нельзя выбрасывать еду со стола
11:00:11 9/13/2021
Категорические запреты в первый день Славянского Нового года 14 сентября: нельзя выбрасывать еду со стола
Dead Blonde сняла новый роскошный клип на свой хит в Новосибирске
10:54:26 9/13/2021
Dead Blonde сняла новый роскошный клип на свой хит в Новосибирске