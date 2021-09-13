Конор Макгрегор устроил скандал с музыкантом на ток-шоу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал участником скандального инцидента на шоу MTV в Бруклине. Об этом сообщает журналист Марк Раймонди в своём «твиттере».
Макгрегор повздорил с известным музыкантом Machine Gun Kelly. Сообщается, что Конор по какой-то причине бросил в него стакан с напитком, после чего их разделили. По сообщению журналиста, складывается предположение, что спортсмен отказал в фотографии фанату и по совместительству известному музыканту Machine Gun Kelly.
-Конор Макгрегор никого не просил о фотографии. Не он виноват в этом инциденте. Он не знает Machine Gun Kelly, за исключением того факта, что тот присутствовал на бое Конора в июле, — отмечается в заявлении официального представителя Макгрегора.
Напомним, на счету 33-летнего Конора Макгрегора 22 победы и 6 поражений в MMA.