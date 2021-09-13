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Конор Макгрегор устроил скандал с музыкантом на ток-шоу

1:32:589/13/2021Фото: Твиттер
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Он бросил в него стакан с напитком.

Журналист Марк Раймонди в своём «твиттере» об это инциденте

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал участником скандального инцидента на шоу MTV в Бруклине. Об этом сообщает журналист Марк Раймонди в своём «твиттере».

Макгрегор повздорил с известным музыкантом Machine Gun Kelly. Сообщается, что Конор по какой-то причине бросил в него стакан с напитком, после чего их разделили. По сообщению журналиста, складывается предположение, что спортсмен отказал в фотографии фанату и по совместительству известному музыканту Machine Gun Kelly.

-Конор Макгрегор никого не просил о фотографии. Не он виноват в этом инциденте. Он не знает Machine Gun Kelly, за исключением того факта, что тот присутствовал на бое Конора в июле, — отмечается в заявлении официального представителя Макгрегора.

Напомним, на счету 33-летнего Конора Макгрегора 22 победы и 6 поражений в MMA.

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