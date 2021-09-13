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Первый трейлер новой "Матрицы" показали публике. Смотрите видео

1:46:579/13/2021Фото: YouTube
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Фильм выйдет на экраны уже в декабре этого года.

Кадр из трейлера новой "Матрицы"

9 сентября 2021 года кинокомпания Warner Bros. показала первый трейлер фильма «Матрица 4: Воскрешение» на YouTube и своем официальном сайте. Всего лишь за 4 дня трейлер собрал больше 26 миллионов просмотров.

Отметим, что режиссёром картины выступила Лана Вачовски. Роли в фильме исполнили Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Нил Патрик Харрис и Кристина Риччи.

Планируется, что четвёртую часть «Матрицы» покажут в кинотеатрах в декабре 2021 года.

Напомним, фильм «Матрица» вышел на экраны 31 марта 1999 года и положил начало трилогии фильмов, а также комиксам, компьютерным играм и аниме. Картина, которая взбудоражил сердца многих людей, а также сделала свой вклад в кинематограф, изображает будущее, в котором реальность, существующая для большинства людей, есть в действительности симуляция, созданная разумными машинами, чтобы подчинить и усмирить человеческое население, в то время как тепло и электрическая активность их тел используются машинами в качестве источника энергии.

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