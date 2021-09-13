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13.09
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Для работы на Новосибирскую птицефабрику приглашаются

3:13:459/13/2021Фото: "Новосибирская птицефабрика"
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Много вакансий ждут соискателей.

вакансии НПФ
Новосибирской птицефабрике требуются

Инженер-программист 1С - договорная
Ведущий инженер АСУ- 40 000 р.
Инженер-наладчик - 40 000 р.
Механик по обслуживанию вентиляционных установок - 40 000 р.
Инженер-технолог локальных очистных сооружений - 45 000 р.
Механик по автомобилям - 32 700 р.
Моторист АТЦ - 40 000 р.
Рабочие на производство - 37 000 р.
Рабочий колбасного цеха - 35 000 р.
Тракторист - 40 000 р.
Рабочий-строитель - 30 000-45 000 р.
Водитель (кат. С) - 40 000 р.
Водитель (кат. Е) - 50 000 р.
Учетчик - 35 000 р.
Специалист по персоналу - 30 000 р.
Инспектор СБ - 29400 р.
Электрогазосварщик - 27 600 р.
Менеджер отдела снабжения - договорная
Слесарь КИПиА - 27 000 р.
Оператор птицефабрик и механизированных ферм - 26 000-30 000 р.
Менеджер по приему и обработке заказов -26 000 р.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 25 000-27 000 р.
Бухгалтер - 32 000 р.
Бухгалтер - 24 600 р.
Бухгалтер - 35 600 р.
Маляр - 20 000 р.
Инженер по нормированию труда - 33 000 р.
Санитар ветеринарный - 19 600 р.
Слесарь-ремонтник - 19 000-22 000 р.
Грузчик - от 32 000 р.
Мастер КИПиА котельной - 18 000 р.
Автомойщик - 16 600 р.

своевременная з/п 2 раза в месяц; предоставление спец.одежды;
служебный транспорт; оказание материальной помощи в случае необходимости

Место работы: Новосибирская область, Искитимский район, ст.Евсино!
8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52

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