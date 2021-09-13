В последнее время зайти страшно в лес у "Молодежного": Обязательно сидит какое-нибудь тело и роет землю руками

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Я живу в микрорайоне Молодежном, наши дома отделяются от нефтебазы небольшой лесополосой, со множеством тропинок. Ничего особенного, но так приятно выйти из подъезда и мгновенно оказаться в лесу! А там и хвойная дорожка, и птички, и свежий воздух. Местные жители ходят туда гулять с детьми, с собаками, на велосипедах. Или просто, чтобы срезать.
Так вот, в последнее время туда зайти страшно! Обязательно сидит какое-нибудь тело, и роет землю, руками.
Ходят по двое, по трое. Никого не боятся, уже весь лес завален их изолентой.
Может есть тут представители нужных структур, или их знакомые? Ребята, вы здесь этих копателей пачками будете ловить, вдруг у вас план по ним стоит? Ну, или спугнёте, хотя бы...