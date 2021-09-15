Режиссера уволили из театра из-за туалета: Он собрал 300 тыс. рублей на теплый сортир

Художественного руководителя драматического театра в поселке Мотыгино Красноярского края Дмитрия Туркова уволили. Он стал известен после того, как с помощью краудфандинга собрал 300 тыс. рублей на новый уличный туалет.
Как считает сам Турков, с ним не стали пролонгировать контракт, потому что он якобы не справляется со своими должностными обязанностями. по мнению режиссера, причиной стал скандал, разгоревшийся вокруг сбора денег на новый туалет.
«Из-за того, что высветились все проблемы, которые не хотели решать и о которых хотели умолчать», — цитирует Дмитрия Туркова NGS24.ru.
Следом за режиссером театр покинула большая часть труппы. Они уехали работать в Нягань (ХМАО). Собранные на туалет деньги отправили в Калужскую область, где по проекту «Театр Села» создают детский театр.
Режиссер приехал развивать театр в Мотыгино из Санкт-Петербурга в 2018 году. Его не устроили бытовые условия в театре. В частности, в здании не было теплого туалета, и сотрудники ходили на улицу в 30-градусный мороз. Также режиссер рассказал, что члены труппы жили в общежитии без горячей воды. Попытки Туркова решить эти проблемы вызвали недовольство у руководства театра.