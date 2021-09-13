Дольщики долгостроев по улице Тульской получат квартиры в новых домах и региональную субсидию

Проблемы еще более 180 дольщиков данных объектов решаются при помощи реализации масштабных инвестиционных проектов.
Благодаря различным мерам господдержки старейшие долгострои региона были введены в эксплуатацию в апреле 2021 года.
По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, долгострои по ул. Тульской – одни из самых сложных в регионе, особенно с юридической точки зрения. Именно на этих объектах сложились две группы дольщиков – те, кто заключал договоры долевого участия с застройщиком в соответствии с требованиями законодательства, и те, кто сделал это вне рамок Федерального закона № 214 от 30.12.2004.
«Министерство строительства Новосибирской области максимально постаралось помочь обеим категориям граждан, сегодня все дольщики, независимо от того, как заключены договоры, включены в реестр обманутых дольщиков, и их проблемы будут решены в обязательном порядке. Большинство дольщиков – 691 человек – уже получили ключи от квартир, постепенно решаются и вопросы остальных, для реализации масштабных инвестиционных проектов необходимо время», – объяснил Алексей Колмаков.
Для завершения строительства домов № 80 и 82 по ул. Тульская был разработан адресный алгоритм выхода из кризисной ситуации: реализован масштабный инвестиционный проект, в рамках которого на достройку объектов было направлено 60 млн. рублей. Квартиры в достроенных домах были переданы собственникам. Для граждан, у которых не было ДДУ, также был разработан индивидуальный механизм помощи – они получают квартиры на площадках других застройщиков, с которыми заключены масштабные инвестиционные проекты. В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска № 709 от 26.02.2018, для того, чтобы получить эти квартиры, дольщикам необходимо доплатить новым застройщикам не более 15,2 % от рыночной стоимости жилья. Более половины дольщиков из указанного реестра уже решили свои вопросы, продолжается решение проблемы и остальных.
«Мы стараемся помочь гражданам и в решении этого вопроса, 31 декабря 2019 года правительством Новосибирской области было принято постановление № 520-п о возможности получения гражданами субсидий в размере 200 тысяч рублей на оплату части расходов по осуществлению данной доплаты», – подчеркнул Алексей Колмаков.
Напомним, с начала года в Новосибирской области введены в эксплуатацию 6 долгостроев. Таким образом решены проблемы почти 1300 дольщиков.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области