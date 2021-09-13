Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дольщики долгостроев по улице Тульской получат квартиры в новых домах и региональную субсидию

3:52:189/13/2021Фото: pexels.com
0

Около 700 дольщиков домов по ул. Тульская 80 и 82 получили ключи от своих достроенных квартир.

Для завершения строительства домов № 80 и 82 по ул. Тульская был разработан адресный алгоритм выхода из кризисной ситуации

Проблемы еще более 180 дольщиков данных объектов решаются при помощи реализации масштабных инвестиционных проектов.

Благодаря различным мерам господдержки старейшие долгострои региона были введены в эксплуатацию в апреле 2021 года.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, долгострои по ул. Тульской – одни из самых сложных в регионе, особенно с юридической точки зрения. Именно на этих объектах сложились две группы дольщиков – те, кто заключал договоры долевого участия с застройщиком в соответствии с требованиями законодательства, и те, кто сделал это вне рамок Федерального закона № 214 от 30.12.2004.

«Министерство строительства Новосибирской области максимально постаралось помочь обеим категориям граждан, сегодня все дольщики, независимо от того, как заключены договоры, включены в реестр обманутых дольщиков, и их проблемы будут решены в обязательном порядке. Большинство дольщиков – 691 человек – уже получили ключи от квартир, постепенно решаются и вопросы остальных, для реализации масштабных инвестиционных проектов необходимо время», – объяснил Алексей Колмаков.

Для завершения строительства домов № 80 и 82 по ул. Тульская был разработан адресный алгоритм выхода из кризисной ситуации: реализован масштабный инвестиционный проект, в рамках которого на достройку объектов было направлено 60 млн. рублей. Квартиры в достроенных домах были переданы собственникам. Для граждан, у которых не было ДДУ, также был разработан индивидуальный механизм помощи – они получают квартиры на площадках других застройщиков, с которыми заключены масштабные инвестиционные проекты. В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска № 709 от 26.02.2018, для того, чтобы получить эти квартиры, дольщикам необходимо доплатить новым застройщикам не более 15,2 % от рыночной стоимости жилья. Более половины дольщиков из указанного реестра уже решили свои вопросы, продолжается решение проблемы и остальных.

«Мы стараемся помочь гражданам и в решении этого вопроса, 31 декабря 2019 года правительством Новосибирской области было принято постановление № 520-п о возможности получения гражданами субсидий в размере 200 тысяч рублей на оплату части расходов по осуществлению данной доплаты», – подчеркнул Алексей Колмаков.

Напомним, с начала года в Новосибирской области введены в эксплуатацию 6 долгостроев. Таким образом решены проблемы почти 1300 дольщиков.

Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Китай выбрал новую жертву для репрессий
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Пропавшего без вести российского актера Герцева нашли погибшим
Алибасов откровенно рассказал о прошлом Бузовой
Актрису Макееву госпитализировали в Москве: заявление ее мужа
Ужаснейший продукт: с ним заболеть раком проще простого
Сокамерник маньяка Фишера рассказал о страхе при встречи с ним
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ехали с курорта: в Египте погибли 12 человек сразу
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
квартирадолгостройзастройщикдольщикключи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас были проблемы с новостройками?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

«Общий муж»: интимная тайна сестер Зайцевых, вскрылась правда
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Самые крутые дачные решения, 50 фото
Таких приколов даже в цирке не увидишь, а ведь это спорт: фото
vsenovosti.net

Последние новости

Автобус с туристами из России перевернулся в Турции. Есть погибшие
3:40:21 9/13/2021
Автобус с туристами из России перевернулся в Турции. Есть погибшие
Материнский капитал на детей от суррогатных матерей будут получать отцы-одиночки
3:35:55 9/13/2021
Материнский капитал на детей от суррогатных матерей будут получать отцы-одиночки
БердскДля работы на Новосибирскую птицефабрику приглашаются
3:13:45 9/13/2021
Для работы на Новосибирскую птицефабрику приглашаются
35-летняя сибирячка умерла от коронавируса в Новосибирской области
3:01:58 9/13/2021
35-летняя сибирячка умерла от коронавируса в Новосибирской области
БердскИстинное число зараженных коронавирусом обнародовано в Бердске 13 сентября
2:47:36 9/13/2021
Истинное число зараженных коронавирусом обнародовано в Бердске 13 сентября
"Они его убивали": Толпа подростков жестоко запинала школьника в Новосибирске
2:44:34 9/13/2021
"Они его убивали": Толпа подростков жестоко запинала школьника в Новосибирске
Дату начала отопительного сезона в Новосибирской области назвал губернатор Травников
2:40:55 9/13/2021
Дату начала отопительного сезона в Новосибирской области назвал губернатор Травников
Обновленный и полный список погибших и пострадавших в крушении самолёта L-410 в Иркутской области
2:29:16 9/13/2021
Обновленный и полный список погибших и пострадавших в крушении самолёта L-410 в Иркутской области
Кого приносят в жертву евреи, чтобы избавиться от грехов 16 сентября в Йом-Кипур?
2:00:57 9/13/2021
Кого приносят в жертву евреи, чтобы избавиться от грехов 16 сентября в Йом-Кипур?
Первый трейлер новой "Матрицы" показали публике. Смотрите видео
1:46:57 9/13/2021
Первый трейлер новой "Матрицы" показали публике. Смотрите видео