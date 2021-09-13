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Почему муж жестоко расправился с Instagram-блогером Кристиной Журавлевой - исповедь подруги

5:23:529/13/2021,Дарья КостинаФото: Instagram Кристины Журавлевой
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Дмитрий был сильно влюблён в свою жену, да и блогером Кристина быть вовсе не мечтала.

У Кристины Журавлевой было больше 50 тысяч подписчиков
У Кристины Журавлевой было больше 50 тысяч подписчиков

В начале сентября Сысерстский районный суд Свердловской области осудил Дмитрия Журавлева на 8 лет колонии строгого режима за убийство своей супруги — популярного блогера Кристины Журавлевой... Новость об убийстве известного блогера Кристины Журавлевой собственным мужем по-настоящему шокировала общественность. Сладкий ситком о красивой жизни в Instagram оказался жуткой Екатеринбургской драмой.

Как все начиналось

В Екатеринбурге 28-летняя блогер Кристина Журавлева перестала выходить на связь с подписчиками 5 апреля 2021 года. Однако никто из родственников, друзей не обращался в полицию и поисковые отряды. Ее тело случайно нашли в лесу под Арамилем 16 апреля и долго не могли опознать. Лишь 30 апреля муж Кристины заявил о пропаже жены. Чуть Дмитрий сознался в том, что в ссоре задушил свою жену, а тело вывез на арендованной машине в лес. Свой поступок он оправдал большим психологическим насилием со стороны своей жены. В суде Дмитрий произнёс речь, в которой сообщил, что любит убитую жену до сих пор. Мужчина также попросил прощение у матери убитой супруги.

Что думают о поступке Дмитрия знакомые его покойной жены? Известно, что Кристина практически не имела подруг и мало с кем общалась. Однако журналисты "Курьер. Среда. Бердск», 13 сентября всё-таки побеседовали с Диной (имя изменено — прим. редакции) которая знала семью Журавлевых ещё до популярности. Девушка рассказала, что Кристина всегда была улыбчивая, но о своей жизни говорила мало. То, что в семье были проблемы — было очевидно.

— Я ее знала ещё до Instagram, они просто фотографировались часто. Я ей как-то сказала, что можно за такое деньги брать. Она вообще была очень приятная, у неё был очень красивый голос, это не передать просто. Всегда улыбалась, но, наверное, что-то было у неё внутри, раз мало с кем общалась, — рассказывает Дина.

Дина также поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» своим мнением насчёт намерений Кристины развестись с безработным мужем. Девушка также озвучила, что Дмитрий был сильно влюблён в свою жену, да и блогером Кристина быть вовсе не мечтала.

— Он сильно влюблён в неё был. Они не расставались никогда практически. С ним тоже общалась, тоже улыбчивый. Какое-то время работал, потом, знаю, что нет. Знаю, что про развод говорят все. Но если бы она хотела, она бы ушла. Я его осуждаю за убийство. Он неправильно поступил, но в его слова в суде верю. Видела, как его такая маниакальная любовь была. Думаю, что этой трагедии можно было избежать, — делится девушка.
Кристину Журавлеву похоронили 5 мая в родном посёлке. Она была единственным ребёнком в семье.

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Можно ли было избежать трагедии в семье Журавлевых?

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