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Путин уйдет на карантин из-за коронавируса

6:26:529/13/2021Фото: Кремлин.ру
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Президент России рассказал, что в его окружении многие болеют ковидом.

Владимир Путин надеется, что его услышат в регионах
Владимир Путин допустил карантин из-за ковида в окружении

Президент России Владимир Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом, и не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин.

«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — сказал глава государства во время общения с паралимпийцами в Кремле 13 сентября.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что глава государства выражался образно, говоря о карантине.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Путин привился от коронавируса "Спутником  V".

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