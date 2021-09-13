Путин уйдет на карантин из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом, и не исключил, что скоро ему самому придется уйти на карантин.
«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — сказал глава государства во время общения с паралимпийцами в Кремле 13 сентября.
Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что глава государства выражался образно, говоря о карантине.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Путин привился от коронавируса "Спутником V".