В страшном ДТП погибли "Учитель года" с 7-летней дочерью и начальник уголовного розыска

В субботу в Саратовской области произошла страшная автоавария. В ДТП погибли учитель Юлия Шеина, ее 7-летняя дочь и сотрудник полиции, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
По информации полицейского ведомства, за рулем "Лады Гранты" находился начальник уголовного розыска МО МВД России "Пугачевский", майор полиции Тайман Габжанов.
-Сотрудник полиции ехал в нерабочее время в гражданской одежде. Проводится служебная проверка, - цитирует "Взгляд-инфо" руководителя пресс-службы областного управления МВД Анастасия Захарова.
Началась служебная проверка.
По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По версии следствия, 11 сентября около 20.00 на на 2-м километре автодороги "Пугачев-Перелюб" столкнулись КамАЗ и "Лада Гранта". В результате ДТП погибли 44-летний водитель легковушки и двое его пассажиров: 35-летняя учитель истории и обществознания школы №13 Пугачева, финалистка регионального этапа конкурса "Учитель года" Юлия Шеина и ее 7-летняя дочь Ксения.
Следственный комитет проводит расследование, назначен ряд экспертиз.