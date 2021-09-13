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В страшном ДТП погибли "Учитель года" с 7-летней дочерью и начальник уголовного розыска

8:00:499/13/2021Фото: pixabay.com
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"Лада Гранта" столкнулась с КамАЗом на трассе в Саратовской области. В полиции утверждают, что майор был за рулем в нерабочее время.

В Ордынском районе произошло ДТП со смертельным исходом
В автокатастрофе вместе с учителем и ее 7-летней дочерью погиб начальник угро

В субботу в Саратовской области произошла страшная автоавария. В ДТП погибли учитель Юлия Шеина, ее 7-летняя дочь и сотрудник полиции, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По информации полицейского ведомства, за рулем "Лады Гранты" находился начальник уголовного розыска МО МВД России "Пугачевский", майор полиции Тайман Габжанов.

-Сотрудник полиции ехал в нерабочее время в гражданской одежде. Проводится служебная проверка, - цитирует "Взгляд-инфо" руководителя пресс-службы областного управления МВД Анастасия Захарова.

Началась служебная проверка.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, 11 сентября около 20.00 на на 2-м километре автодороги "Пугачев-Перелюб" столкнулись КамАЗ и "Лада Гранта". В результате ДТП погибли 44-летний водитель легковушки и двое его пассажиров: 35-летняя учитель истории и обществознания школы №13 Пугачева, финалистка регионального этапа конкурса "Учитель года" Юлия Шеина и ее 7-летняя дочь Ксения.

Следственный комитет проводит расследование, назначен ряд экспертиз.

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