Чудодейственные свойства чеснока перечислил доктор Мясников

Александр Мясников рассказал о свойствах чеснока и мифах, которые с ним связаны. Из-за одного из утверждений о снижении уровня холестерина при помощи чеснока было проведено исследование.
Теледоктор рассказал, что ученые решили проверить на себе данное утверждение и по исходу эксперимента поняли, что миф не соответствует действительности и уровень холестерина до и после исследования особо не отличался.
- Доказательств четких нет. Начинаем проверять — получается, как плацебо. Но почему нет? — сам себя спрашивает специалист.
По словам Мясникова, чудодейственное свойство чеснока было обнаружено им по молодости, когда доктор занимался подъемом тяжестей и принимал участие в соревнованиях. Теледоктор заметил, что употребление чеснока придает ему дополнительные силы.
- Если у меня соревнования, я всегда съедал головку чеснока. У меня на утро сил в полтора раза больше, вот серьезно… Я просто знаю, что если я накануне съем чеснок, на утро у меня будет прилив сил. Хотите верьте, хотите — нет, — рассказал доктор в программе «О самом главном», которую можно посмотреть на YouTube.