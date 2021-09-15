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Магнитные бури в октябре 2021: точные даты геоударов

6:00:049/15/2021Фото: pixabay.com
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Размещаем предварительный прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.

Сделать прогноз помогает наблюдение за космической погодой с разных точек Земли

Прогнозирование геомагнитных бурь очень важно для многих людей, которые следят за своим здоровьем. Но! Важно помнить, что так рано узнать точные геоудары нельзя. Поэтому мы размещаем только предварительный прогноз на октябрь 2021 года. В этом нам помогает наблюдение за космической погодой с разных точек Земли.

При этом, геомагнитные бури можно качественно предсказать, когда будут обнаружены крупномасштабные события на Солнце (вспышки, ЦМЭ или корональные дыры). Время распространения солнечного ветра от Солнца до Земли составляет около 1-5 дней, создавая естественный временной интервал для таких прогнозов.

Традиционно, в месяце случается четыре сильные бури и несколько слабых, но все-равно оказывающих влияние на многие земные объекты.

У метеочувствительных реакция наступает за 1-2 дня до геомагнитных
возмущений, когда на солнце возникают вспышки, кто-то начинает
плохо себя чувствовать на пике магнитных бурь, у кого-то
недомогание появляется только через некоторое время после него.

Так, в октябре 2021 года, по предварительным данным, магнитное поле Земли будет особо активным в следующие даты:

8 октября 2021 года

Вспышка средней интенсивности, в утреннее время.

11 октября 2021 года

Средней интенсивности, в утреннее время и после полудня

15-20 октября 2021 года

Сезонная долговременная вспышка, пик интенсивности прогнозируют к 19 октября.

29-30 октября 2021 года

Небольшая, но продолжительная, с периодическим возобновлением.

Метеозависимым, а также людям с хроническими заболеваниями
следует заранее отслеживать приближение магнитных бурь и исключать
на этот период любые события, действия, которые могут привести
к стрессу, лучше всего в это время быть спокойным, расслабиться и
снизить любые физические и эмоциональные перегрузки.

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