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Скандал устроил единоросс Милонов на встрече с избирателями: Депутат приехал на Genesis G80 и в кофте Tommy Hilfiger

10:22:599/13/2021Фото: Константин Леньков/ЗАКС.РУ
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На вопросы о богатстве кандидат в депутаты Госдумы не нашел ничего лучше, как обвинить гражданина в том, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения.

Милонов не считает себя ни "жуликом" ни "вором"

В России проходит предвыборная компания, в которой кандидаты в депутаты встречаются с избирателями и обещают улучшить им жизнь как можно быстрее.

Кандидат от «Единой России» Виталий Милонов долго готовился к встрече, которую в течение недели анонсировали в местном паблике в «ВКонтакте». Милонов намерен переизбраться от «Южного» округа № 218.

На встречу пришло немного людей - человек 15, которые в основном, соратники Милонова и несколько кандидатов в местный совет МО «Автово». На встречу политик прибыл на автомобиле Genesis G80, выйдя из которого услышал в свой адрес слова «жулик» и «вор». Данные эпитеты прозвучали от Ивана Злобина - кандидата в депутаты местного совета МО "Автово", по его словам, он пришел на встречу с Милоновым, чтобы поддержать своих агитаторов, у которых возник конфликт с сторонниками «Единой России».

Злобин призвал собравшихся не отдавать свои голоса за партию власти, на что Виталий Милонов сильно обиделся и обозвал кандидата в депутаты словом, которым называют малочисленных представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

— Ты кого называешь жуликами и ворами? <депутата Государственной Думы Валентину> Терешкову? Меня? Слушай, хватит себя вести как законченный  <гей>, — парировал депутат Государственной думы.

За Злобина вступилась мать, которая стояла недалеко от места встречи кандидатов, на что получила от Милонова упрек, в том, что она не могла дать сыну достойное воспитание.

— Вы хоть православная? Не можете сына воспитать нормально, – заявил Милонов.

В спор вступил еще один местный житель, который обратил внимание на дорогую одежду политика, в которой тот пришел на встречу. Кофта, в которой тот был, стоит на сайте Tommy Hilfiger почти 16 тысяч рублей.

- Виталий Валентинович, нормальный русский человек в Tommy Hilfiger не ходит. Где русский бренд? Где Ивановская текстильная фабрика? Как же патриотизм, поддержка русского производителя? – спросил местный житель.

На обвинение в состоятельности Милонов не нашел ничего лучше, как уличить гражданина в том, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения.

– Русский — значит трезвый, а вот ты, бухло, точно не русский. Хватит бухать, – утверждал единоросс, уже удаляясь от нежданных участников встречи в сопровождении охраны, помощников и водителя, пишет ЗАКС.РУ.

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Милонов - честный?

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