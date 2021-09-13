Скандал устроил единоросс Милонов на встрече с избирателями: Депутат приехал на Genesis G80 и в кофте Tommy Hilfiger

В России проходит предвыборная компания, в которой кандидаты в депутаты встречаются с избирателями и обещают улучшить им жизнь как можно быстрее.
Кандидат от «Единой России» Виталий Милонов долго готовился к встрече, которую в течение недели анонсировали в местном паблике в «ВКонтакте». Милонов намерен переизбраться от «Южного» округа № 218.
На встречу пришло немного людей - человек 15, которые в основном, соратники Милонова и несколько кандидатов в местный совет МО «Автово». На встречу политик прибыл на автомобиле Genesis G80, выйдя из которого услышал в свой адрес слова «жулик» и «вор». Данные эпитеты прозвучали от Ивана Злобина - кандидата в депутаты местного совета МО "Автово", по его словам, он пришел на встречу с Милоновым, чтобы поддержать своих агитаторов, у которых возник конфликт с сторонниками «Единой России».
Злобин призвал собравшихся не отдавать свои голоса за партию власти, на что Виталий Милонов сильно обиделся и обозвал кандидата в депутаты словом, которым называют малочисленных представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.
— Ты кого называешь жуликами и ворами? <депутата Государственной Думы Валентину> Терешкову? Меня? Слушай, хватит себя вести как законченный <гей>, — парировал депутат Государственной думы.
За Злобина вступилась мать, которая стояла недалеко от места встречи кандидатов, на что получила от Милонова упрек, в том, что она не могла дать сыну достойное воспитание.
— Вы хоть православная? Не можете сына воспитать нормально, – заявил Милонов.
В спор вступил еще один местный житель, который обратил внимание на дорогую одежду политика, в которой тот пришел на встречу. Кофта, в которой тот был, стоит на сайте Tommy Hilfiger почти 16 тысяч рублей.
- Виталий Валентинович, нормальный русский человек в Tommy Hilfiger не ходит. Где русский бренд? Где Ивановская текстильная фабрика? Как же патриотизм, поддержка русского производителя? – спросил местный житель.
На обвинение в состоятельности Милонов не нашел ничего лучше, как уличить гражданина в том, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения.
– Русский — значит трезвый, а вот ты, бухло, точно не русский. Хватит бухать, – утверждал единоросс, уже удаляясь от нежданных участников встречи в сопровождении охраны, помощников и водителя, пишет ЗАКС.РУ.