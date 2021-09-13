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Пассажиров бросил на трассе Р-256 после конфликта водитель автобуса Новосибирск-Барнаул: Забрал вещи и ушел

10:32:429/13/2021Фото: Pixabay
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Люди были вынуждены добираться "автостопом". Перевозчик сообщил, что 13 сентября водитель уволился.

Водитель автобуса после поездки уволился

Под Новосибирском пассажиры автобуса были вынуждены добираться своим ходом после того, как водитель ушел в неизвестном направлении. Выполняя поездку по маршруту Новосибирск-Барнаул у водителя и пассажира возник конфликт из-за громкого разговора по телефону во время поездки. Сотрудник компании-перевозчика собрал свои вещи, оставил ключи в замке зажигания и удалился, бросив пассажиров на Бердском шоссе.

Инцидент был обнародован в ГТРК «Новосибирск» после сообщения одного из очевидцев. Он рассказал, что история произошла 10 сентября. После того, как водитель скрылся, пассажирам пришлось выйти из автобуса и «ловить» попутный транспорт. Они уехали на автобусе, который ехал в сторону Усть-Каменогорск.

Очевидец пояснил, что во время конфликта с пассажиром шофер сделал ему замечание и предложил разговаривать по телефону на задних местах автобуса. Мужчина отказался и выступил со встречным предложением – выйти водителю из автобуса. Что тот и сделал.

В компании ООО «Пассажирские перевозки» из Барнаула, выполняющей рейсы по этому маршруту, подтвердили информацию о произошедшем. В компании сообщили, что  данный водитель  уже не работает - он уволился 13 сентября.

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