Пассажиров бросил на трассе Р-256 после конфликта водитель автобуса Новосибирск-Барнаул: Забрал вещи и ушел

Под Новосибирском пассажиры автобуса были вынуждены добираться своим ходом после того, как водитель ушел в неизвестном направлении. Выполняя поездку по маршруту Новосибирск-Барнаул у водителя и пассажира возник конфликт из-за громкого разговора по телефону во время поездки. Сотрудник компании-перевозчика собрал свои вещи, оставил ключи в замке зажигания и удалился, бросив пассажиров на Бердском шоссе.
Инцидент был обнародован в ГТРК «Новосибирск» после сообщения одного из очевидцев. Он рассказал, что история произошла 10 сентября. После того, как водитель скрылся, пассажирам пришлось выйти из автобуса и «ловить» попутный транспорт. Они уехали на автобусе, который ехал в сторону Усть-Каменогорск.
Очевидец пояснил, что во время конфликта с пассажиром шофер сделал ему замечание и предложил разговаривать по телефону на задних местах автобуса. Мужчина отказался и выступил со встречным предложением – выйти водителю из автобуса. Что тот и сделал.
В компании ООО «Пассажирские перевозки» из Барнаула, выполняющей рейсы по этому маршруту, подтвердили информацию о произошедшем. В компании сообщили, что данный водитель уже не работает - он уволился 13 сентября.