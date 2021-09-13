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Ссылку на порносайт нашли в учебнике по английскому языку за 6 класс

10:00:189/13/2021Фото: pdmnews.ru
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«Взрослый» ресурс в учебниках Spotlight, который рекомендован Минпросвещения России, обнаружили родители школьников из Петербурга и Кубани. 

Российские шестиклассники нашли ссылку на порносайт в учебнике по английскому

Шестиклассники нашли в учебнике по английскому языку ссылку на порносайт. Информацию об этом опубликовали в соцсетях АНО «Научно-исследовательский центр корпоративной безопасности».

Ссылка на одностраничный сайт находится среди заданий раздела «Who are you?». На самом ресурсе под названием Cuckold Phone Sex: My 2nd Best Customer («Номер для куколд-секса: мой второй лучший клиент») находятся три фотографии, порнорассказ и видео, где мужчина и женщина танцуют сальсу, передает "Подъем".

«Взрослый» ресурс в учебниках Spotlight, который рекомендован Минпросвещения России, обнаружили родители школьников из Петербурга и Кубани.

-Информация проверяется. Учебники входят в федеральный перечень, поэтому сейчас работаем с федерацией, что дальше делать определяемся, пока служебное расследование идёт. Наверно, там какие-то были переходы на другие сайты, поэтому сейчас информация проверяется специалистами, будем отрабатывать, сообщили "Подъему" в минобре Кубани.

Сам сайт несколько раз менял своих владельцев. Например, в 2001 году он был посвящен конференции ЛГБТ-спортсменов, которая прошла в Бостоне.

В издательстве «Просвещение» ошибку в какой-то момент заметили — в купленной на официальном сайте издательства электронной версии учебника от 2022 (почему-то) года никакой ссылки нет.

Однако в крупном книжном магазине прямо сейчас на витрине стоит учебник с непотребной ссылкой, передает "Фонтанка".

Позже ТАСС сообщил, что издательство «Просвещение» приостановило распространение печатной версии учебника. В Роскомнадзор направили обращение с просьбой заблокировать данный порносайт на территории России.

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