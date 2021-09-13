Ссылку на порносайт нашли в учебнике по английскому языку за 6 класс

Шестиклассники нашли в учебнике по английскому языку ссылку на порносайт. Информацию об этом опубликовали в соцсетях АНО «Научно-исследовательский центр корпоративной безопасности».
Ссылка на одностраничный сайт находится среди заданий раздела «Who are you?». На самом ресурсе под названием Cuckold Phone Sex: My 2nd Best Customer («Номер для куколд-секса: мой второй лучший клиент») находятся три фотографии, порнорассказ и видео, где мужчина и женщина танцуют сальсу, передает "Подъем".
«Взрослый» ресурс в учебниках Spotlight, который рекомендован Минпросвещения России, обнаружили родители школьников из Петербурга и Кубани.
-Информация проверяется. Учебники входят в федеральный перечень, поэтому сейчас работаем с федерацией, что дальше делать определяемся, пока служебное расследование идёт. Наверно, там какие-то были переходы на другие сайты, поэтому сейчас информация проверяется специалистами, будем отрабатывать, сообщили "Подъему" в минобре Кубани.
Сам сайт несколько раз менял своих владельцев. Например, в 2001 году он был посвящен конференции ЛГБТ-спортсменов, которая прошла в Бостоне.
В издательстве «Просвещение» ошибку в какой-то момент заметили — в купленной на официальном сайте издательства электронной версии учебника от 2022 (почему-то) года никакой ссылки нет.
Однако в крупном книжном магазине прямо сейчас на витрине стоит учебник с непотребной ссылкой, передает "Фонтанка".
Позже ТАСС сообщил, что издательство «Просвещение» приостановило распространение печатной версии учебника. В Роскомнадзор направили обращение с просьбой заблокировать данный порносайт на территории России.