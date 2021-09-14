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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 сентября 2021 в России и мире

7:20:419/14/2021Фото: pixabay.com
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 14 сентября 2021 года.

14 сентября - Новолетие

• Новолетие (Церковный Новый год)
• День слушания шорохов
• Праздник иконы Божией Матери Черниговская-Гефсиманская
• Праздник междусобойщиков
• Праздник иконы Божией Матери «Всеблаженная»
• Праздник иконы Божией Матери Августовская
• Католический праздник Воздвижения Креста Господня (Feast of the Exaltation of the Holy Cross)
• День памяти преподобного Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского
• День садовода в Ульяновской области
• День карамелек (Gobstopper Day) - США
• День вкусняшки (National Ants on a Log Day) - США
• День трезвости (National Sober Day) - США
• День пограничника - ПМР
• День пончика с кремовой начинкой (Cream Filled Doughnut Day) - США
• День раскрашивания (National Coloring Day) - США
• День детей (Bal Divas) - Непал
• День поедания большого сэндвича (National Eat a Hoagie Day) - США
• День живого творчества (National Live Creative Day) - США
• День хинди (Hindi Diwas) - Индия
• День инженера - Румыния
• Праздник мексиканских ковбоев, День Чарро (Dia Nacional del Charro) - Мексика
• День синдрома дефицита внимания и гиперактивности - ЮАР
• День штата Вирджиния (National Virginia Day) - США
• День поддержки латиноамериканского бизнеса (Support Latino Business Day) - США
• День битвы при Сан-Хасинто (San Jacinto Day) - Никарагуа
• День штата Чьяпас - Мексика
• Именины у Марфы, Симеона, Татьяны, Натальи
• Семён Летопроводец (Первые осенины, Семин день)

Важные события

• 14 сентября 1886 года в США запатентована лента для пишущей машинки
• 14 сентября 1917 года Россия объявлена республикой, официальное свержение монархии
• 14 сентября 1959 года первая советская автоматическая межпланетная станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны
• 14 сентября 1960 основана международная межправительственная Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК)

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru

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